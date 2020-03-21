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22 марта в 19.00 в рамках нашего нового проекта #безантракта состоится онлайн-показ спектакля «Энергичные люди» по одноименной сатирической повести Василия Шукшина. Премьера состоялась в Театре комедии им. Акимова в августе 2019.
Действие разворачивается в квартире зажиточной семьи Кузькиных. Главный герой Аристарх Петрович «гуляет» вместе со своими приятелями, обмывая удачно проведенную операцию по «умыканию» дефицитных автомобильных шин. Но неожиданно жена Аристарха, и так устав от пьянства мужа, находит записку от его любовницы — и решает написать на всю компанию заявление в прокуратуру. Вот тут-то «бизнесмены» и всполошились – в тюрьму ведь никому не хочется. Хотя их предпринимательская деятельность оснащена мощной идеологией: «Пятнадцать процентов, государственного бюджета отводится специально – под воров-ство. Всякое развитое общество живет инициативой... энергичных людей». Но не механизмам махинаций посвящена пьеса – неожиданному, остроумному и невероятно смешному разоблачению махинаторов.
Режиссер Валерий Никитенко, в ролях – Заслуженный артист России Николай Смирнов, Народная артистка России Ирина Мазуркевич, Заслуженный артист России Владимир Миронов, Виталий Кузьмин, Николай Колосов, Народный артист России Валерий Никитенко, Михаил Сливников, Елизавета Александрова, Алиса Кондратьева, Алексей Макрецкий и др.
Спектакль будет играться при пустом зале и транслироваться в прямом эфире на tv.fontanka.ru/.
«Фонтанка.ру»
22 марта в 15.00 в рамках нашего нового проекта #безантракта состоится онлайн-показ «Сказки о потерянном времени» по пьесе Евгения Шварца. Премьера спектакля прошла в ТЮЗе им. Брянцева в сентябре.
В связи с отменой большого гастрольного тура по Европе самый заводной петербургский клезмер-коллектив, «Добраночь», даст 22 марта онлайн-концерт для поклонников по всему миру. Большинство песен в программе «Музыка против вируса» — с последнего альбома коллектитва «Merčedes Kolo».
Гаденыш размером в миллионную долю миллиметра в считанные дни изменил жизнь всей планеты. Как бороться с тревожностью? Что покупать, а на что не тратиться? Как не потеряться на рынке труда? И (в любом случае) как защититься — расскажут самые разные специалисты из коворкинга «Ясная поляна» онлайн и бесплатно, с 23 по 27 марта.
Теодорос Терзопулос снова ставит на сцене Александринского театра. «Маузер» (1970) – вариация на тему «Тихого Дона» Михаила Шолохова с вкраплениями из «Конармии» Исаака Бабеля. Премьеру спектакля сыграют без зрителей, на большой сцене, в прямом эфире 21 марта.
С 19 марта в кино — «Тайная жизнь», новый фильм патриарха американского кино Терренса Малика, автора «Пустошей», «Дней жатвы» и «Тонкой красной линии». Действие происходит во время Второй Мировой в Австрии, главный герой — реальный персонаж, канонизированный католической церковью Франц Егерштеттер.
19 марта в кинотеатрах начнут показывать «Аферу в Майами», хитро скроенный шпионский триллер француза Оливье Ассайяса, автора «Облаков Зильс-Марии» и «Персонального покупателя».