

Фото: akimovkomedia.ru/

#безантракта: «Энергичные люди» выйдут онлайн

22 марта в 19.00 в рамках нашего нового проекта #безантракта состоится онлайн-показ спектакля «Энергичные люди» по одноименной сатирической повести Василия Шукшина. Премьера состоялась в Театре комедии им. Акимова в августе 2019.

Действие разворачивается в квартире зажиточной семьи Кузькиных. Главный герой Аристарх Петрович «гуляет» вместе со своими приятелями, обмывая удачно проведенную операцию по «умыканию» дефицитных автомобильных шин. Но неожиданно жена Аристарха, и так устав от пьянства мужа, находит записку от его любовницы — и решает написать на всю компанию заявление в прокуратуру. Вот тут-то «бизнесмены» и всполошились – в тюрьму ведь никому не хочется. Хотя их предпринимательская деятельность оснащена мощной идеологией: «Пятнадцать процентов, государственного бюджета отводится специально – под воров-ство. Всякое развитое общество живет инициативой... энергичных людей». Но не механизмам махинаций посвящена пьеса – неожиданному, остроумному и невероятно смешному разоблачению махинаторов.





Фото: akimovkomedia.ru/ Фото: akimovkomedia.ru/

Режиссер Валерий Никитенко, в ролях – Заслуженный артист России Николай Смирнов, Народная артистка России Ирина Мазуркевич, Заслуженный артист России Владимир Миронов, Виталий Кузьмин, Николай Колосов, Народный артист России Валерий Никитенко, Михаил Сливников, Елизавета Александрова, Алиса Кондратьева, Алексей Макрецкий и др.

Спектакль будет играться при пустом зале и транслироваться в прямом эфире на tv.fontanka.ru/.

«Фонтанка.ру»