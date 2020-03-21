

Фото: Владимир Постнов , пресс-служба Александринского театра







Чем заняться онлайн 21 марта — «Сон в летнюю ночь», джаз из Филармонии, рэп-вечеринка и австралийский рок

Пока мир сходит с ума из-за эпидемии коронавируса, мы не даём вам соскучиться. Собрали все самые интересные стримы, которые намечены на 21 марта.

«Сон в летнюю ночь», Театр на Васильевском

21 марта в 19.00

Премьера «Сна в летнюю ночь» была назначена в Театре на Васильевском на 21 марта и ожидаемо попала под карантин из-за распространения COVID-19. Артисты не растерялись и вместе с «Фонтанкой.ру» организовали прямую трансляцию в сети.

Теперь первый показ спектакля Руслана Нанавы с участием Давида Бродского, Елены Мартыненко, Светланы Щедриной, Романа Зайдуллина можно будет увидеть на новой платформе tv.fontanka.ru. «В нашем спектакле действуют две группы персонажей: боги и люди. Мы не ставим спектакль про каких-то мифических эльфов, инопланетян, мы делаем его про людей, поэтому наделяем богов человеческими качествами», — отмечает режиссёр. 16+.



«Маузер», Александринский театр

21 марта в 19.00

Греческий режиссёр Теодорос Терзопулос ставил в Александринском театре не раз, но в экстремальных условиях — впервые. Его «Маузер» стал первым спектаклем, чью премьеру администрация решила полностью виртиуализировать. «Можно было бы, конечно, премьеру перенести, рассуждая, что театр без живого зрителя — это не театр. Но столько энергии аккумулировано в репетиционном процессе и процессе выпуска, что сейчас отменить показ невозможно! Должна состояться некая кульминация, точка», — объяснял главный режиссер Александринского Николай Рощин.

«Маузер» по пьесе немецкого драматурга Хайнера Мюллера — вариация на тему «Тихого Дона» Михаила Шолохова с вкраплениями из «Конармии» Исаака Бабеля. Спектакль о революции-чудовище, пожирающей своих детей. В главных ролях — Николай Мартон, Елена Немзер, Игорь Волков, Дмитрий Бутеев. Подробности о том, как посмотреть премьеру, можно увидеть по ссылке. 16+.

Ленинградский диксиленд, Филармония джазовой музыки

21 марта в 19.00

О том, чтобы петербуржцы не соскучились в самоизоляции, обещает позаботиться и Филармония джазовой музыки. Из пустого зала по Загородному проспекту будет вещать Ленинградский диксиленд — легендарный ансамбль под управлением Олега Кувайцева.

Созданный в 1957 году, этот коллектив в 1980-е триумфально прокатился с гастролями по Европе и США. Лучшее в его репертуаре — танцевальная музыка середины XX века. Трансляцию смотрите по ссылке.

«Анна Каренина» с Ульяной Лопаткиной, Мариинский театр

21 марта в 18.00

Мариинский театр субботним вечером потчует зрителей архивным спектаклем, зато каким! Это «Анна Каренина» в постановке Алексея Ратманского на музыку Родиона Щедрина, да ещё и с Ульяной Лопаткиной в заглавной партии. Запись сделана в 2014 году, другие партии исполняют, в том числе, Виктор Баранов, Андрей Ермаков, Софья Гумерова. За музыкальное сопровождение отвечает Симфонический оркестр Мариинского театра. Наблюдать можно по ссылке. 16+.

Кстати, 20 марта Мариинка показывала архивную «Золушку» с Дианой Вишневой, и этот спектакль можно посмотреть, не дожидаясь вечера. Ссылка — та же. 6+.

«Маятник Фуко Online Party»

21 марта в 19.00

Рэп-фестиваль «Маятник Фуко» должен был пройти в петербургском дворце спорта «Юбилейный» 21 марта и привезти таких звёзд, как GONE.Fludd, Markul и Obladaet. По понятным причинам событие не состоялось, а теперь возрождается в сети.

Организаторы обещают устроить «настоящую вечеринку, показать живое выступление приглашенных гостей, от души поболтать и созвониться с артистами, которые соблюдают самоизоляцию». Полный лайн-ап пока не раскрывается, известно только, что в проекте поучаствуют DJ BALDOS и ARIA FREDDA. Следите за развитием событий в официальном сообществе.

Isol-Aid Music Festival, Австралия

21 и 22 марта

Немного экзотики прохладной петербургской весной. Поддерживают своих не только российские артисты, но и их коллеги по всему миру. Австралийские музыканты объединились, чтобы провести 21 и 22 марта двухдневный Isol-Aid Music Festival. Обещают выступления таких солистов и команд, как Angie McMahon, Julia Jacklin, Stella Donnelly, Didirri, Harvey Sutherland, Alexander Biggs, Romy (RVG), Good Morning, Ainslie Wills, Spacey Jane, Yours Truly, Merpire.

Если вы не знаете их имена — не беда: редактор отдела культуры «Фонтанки» тоже о многих услышала впервые, но треки оценила. Подробности о марафоне можно узнать по ссылке, и там же — поддержать артистов.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

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