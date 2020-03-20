Фото: скриншот с сайта instagram.com / b2band
Из-за коронавируса по всей России закрываются музеи, театры, клубы, кинотеатры, а в бары и рестораны заходить кажется рискованным. «Фонтанка» собрала для вас пять отличных развлечений на пятничный вечер, в которые можно погрузиться, не выходя из дома. Ну а в субботу мы и сами запускаем онлайн-ТВ — трансляцией спектакля «Сон в летнюю ночь» из Театра на Васильевском.
«Лайв для всех» — концерт «Би-2»
20 марта в 19.00
Группа «Би-2» отменила больше десятка концертов в связи с надвигающейся эпидемией, но сидеть без дела Лёва и Шура не хотят. «Встретимся со всеми онлайн в эту пятницу», — предлагают они и обещают «нечто среднее между огненным NewBest’ом и ламповым квартирником».
Выступление будет транслироваться на сайте b2.okko.tv и или через сообщество «Би-2» «ВКонтакте». Между песнями музыканты обещают ответить на вопросы, которые уже сейчас можно оставлять для группы. Запись эфира будет доступна и позже — но эффекта присутствия уже никто не гарантирует.
Концерт Дениса Мацуева в Московской филармонии
20 марта в 19.00
Любителям более академической музыки стоит обратить внимание на концерт Дениса Мацуева в Московской филармонии. Пианист, цена билетов на выступления которого колеблется в промежутке от тысячи до десяти тысяч рублей, выступит без гонорара перед пустым залом. Видео передадут на сайт «Культура.РФ», а также — в формате 4К — в соцсеть «Одноклассники».
Кроме Мацуева, в концерте поучаствуют Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). В программе — цикл Петра Чайковского «Времена года» и джазовые композиции.
Концерт группы Pizza от «ВКонтакте»
20 марта в 18.00
«ВКонтакте» и «Новое Радио» 20 марта запускают свой онлайн-проект «Музыка на дом — концерты с доставкой». В большом онлайн-марафоне, который продлится не один день, подтвердили участие группы Zivert, Filatov & Karas, IOWA, Мари Краймбрери, Uma2rman.
Начнут скромно — с группы Pizza, но если вы не знакомы с их творчеством, то, возможно, самое время познакомиться: ребята утверждают, что задают «urban soul» тон на российской сцене. В копилке коллектива саундтреки к фильмам и сериалам «Молодежка», «Два отца, два сына», «Обмани, если любишь», «Нереальная любовь», «Завтрак у папы» и популярные песни «Пятница», «Оружие», «Фары», «Лифт», «Романс».
Опера «Октавия. Трепанация» в «Электротеатре Станиславский»
20 марта в 19.00
Уж где петербуржцы представить себя пятничным вечером вряд ли могли — так это в московском «Электротеатре Станиславский». Здесь в коллаборации с сайтом «Афиша» транслируют оперу «Октавия. Трепанация», созданную режиссёром Борисом Юханановым и композитором Дмитрием Курляндским на основе эссе Льва Троцкого о Владимире Ленине и фрагментах пьесы Сенеки о римском императоре Нероне.
Зрителям обещают «гигантскую голову Ленина, открывающуюся для трепанации», «гипнотическую музыку» и «колесницу, превращающуюся в усыпальницу». Наблюдать можно здесь.
Бесплатные книги — почитать и послушать
В связи с коронавирусом бесплатно свой контент стали предоставлять не только музыканты и театры, но и книжные сервисы. Акцию в поддержку оказавшихся в самоизоляции, например, запустило издательство «Альпина». Тут предлагают бесплатный доступ к 80 книгам, в том числе таким, как «Дар страха: Как распознавать опасность и правильно на нее реагировать», «Полчаса музыки» Ляли Кандауровой, «Краткая история пьянства» Марка Форсайта, психологической литературе для родителей.
Сервис MyBook также подарил пользователям месяц подписки бесплатно, подробности опубликованы по ссылке. Книги можно не только читать, но и слушать, и это предлагает сервис Storytel. Он также открыл бесплатный доступ на 30 дней и составил подборки аудиокниг, полезных в самоизоляции.
Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»
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