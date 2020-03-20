

Фото: скриншот с сайта instagram.com / b2band







Онлайн-концерт «Би-2», Мацуев, бесплатные книги и опера: Пять отличных онлайн-развлечений на пятничный вечер

Из-за коронавируса по всей России закрываются музеи, театры, клубы, кинотеатры, а в бары и рестораны заходить кажется рискованным. «Фонтанка» собрала для вас пять отличных развлечений на пятничный вечер, в которые можно погрузиться, не выходя из дома. Ну а в субботу мы и сами запускаем онлайн-ТВ — трансляцией спектакля «Сон в летнюю ночь» из Театра на Васильевском.

«Лайв для всех» — концерт «Би-2»

20 марта в 19.00

Группа «Би-2» отменила больше десятка концертов в связи с надвигающейся эпидемией, но сидеть без дела Лёва и Шура не хотят. «Встретимся со всеми онлайн в эту пятницу», — предлагают они и обещают «нечто среднее между огненным NewBest’ом и ламповым квартирником».

Выступление будет транслироваться на сайте b2.okko.tv и или через сообщество «Би-2» «ВКонтакте». Между песнями музыканты обещают ответить на вопросы, которые уже сейчас можно оставлять для группы. Запись эфира будет доступна и позже — но эффекта присутствия уже никто не гарантирует.

Концерт Дениса Мацуева в Московской филармонии

20 марта в 19.00

Любителям более академической музыки стоит обратить внимание на концерт Дениса Мацуева в Московской филармонии. Пианист, цена билетов на выступления которого колеблется в промежутке от тысячи до десяти тысяч рублей, выступит без гонорара перед пустым залом. Видео передадут на сайт «Культура.РФ», а также — в формате 4К — в соцсеть «Одноклассники».

Кроме Мацуева, в концерте поучаствуют Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). В программе — цикл Петра Чайковского «Времена года» и джазовые композиции.

Концерт группы Pizza от «ВКонтакте»

20 марта в 18.00

«ВКонтакте» и «Новое Радио» 20 марта запускают свой онлайн-проект «Музыка на дом — концерты с доставкой». В большом онлайн-марафоне, который продлится не один день, подтвердили участие группы Zivert, Filatov & Karas, IOWA, Мари Краймбрери, Uma2rman.

Начнут скромно — с группы Pizza, но если вы не знакомы с их творчеством, то, возможно, самое время познакомиться: ребята утверждают, что задают «urban soul» тон на российской сцене. В копилке коллектива саундтреки к фильмам и сериалам «Молодежка», «Два отца, два сына», «Обмани, если любишь», «Нереальная любовь», «Завтрак у папы» и популярные песни «Пятница», «Оружие», «Фары», «Лифт», «Романс».

Опера «Октавия. Трепанация» в «Электротеатре Станиславский»

20 марта в 19.00

Уж где петербуржцы представить себя пятничным вечером вряд ли могли — так это в московском «Электротеатре Станиславский». Здесь в коллаборации с сайтом «Афиша» транслируют оперу «Октавия. Трепанация», созданную режиссёром Борисом Юханановым и композитором Дмитрием Курляндским на основе эссе Льва Троцкого о Владимире Ленине и фрагментах пьесы Сенеки о римском императоре Нероне.

Зрителям обещают «гигантскую голову Ленина, открывающуюся для трепанации», «гипнотическую музыку» и «колесницу, превращающуюся в усыпальницу». Наблюдать можно здесь.

Бесплатные книги — почитать и послушать

В связи с коронавирусом бесплатно свой контент стали предоставлять не только музыканты и театры, но и книжные сервисы. Акцию в поддержку оказавшихся в самоизоляции, например, запустило издательство «Альпина». Тут предлагают бесплатный доступ к 80 книгам, в том числе таким, как «Дар страха: Как распознавать опасность и правильно на нее реагировать», «Полчаса музыки» Ляли Кандауровой, «Краткая история пьянства» Марка Форсайта, психологической литературе для родителей.





Фото: скриншот с сайта storytel.com/ru/ru/ Фото: скриншот с сайта storytel.com/ru/ru/

Сервис MyBook также подарил пользователям месяц подписки бесплатно, подробности опубликованы по ссылке. Книги можно не только читать, но и слушать, и это предлагает сервис Storytel. Он также открыл бесплатный доступ на 30 дней и составил подборки аудиокниг, полезных в самоизоляции.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

Читайте также:

Извлечь пользу из коронавируса. Какие курсы, фильмы и спектакли появились бесплатно онлайн

«Будьте осторожны и принимайте это всерьез!» Что советуют звёзды и спортсмены, заразившиеся коронавирусом

Новые онлайн-возможности. «Фонтанка» собирает лучшие культурные трансляции в Сети

Киноновинки, которым не страшна эпидемия. Что посмотреть онлайн во время карантина

