Коронавирус всерьёз принялся за Голливуд: среди пострадавших — «Форсаж» и «Тихое место»

Боевик «Форсаж 9» с Вином Дизелем в главной роли выйдет в широкий прокат только через год — 2 апреля 2021. Об этом сообщает официальный аккаунт фильма в Twitter. В групповом обращении к фанатам в социальных сетях участники проекта выразили обеспокоенность тем, что ленте придется задержаться из-за вспышки коронавируса, поскольку они чувствуют «зрительское ожидание» новой части франшизы. В аккаунте также указали, что подобные меры принимаются для безопасности каждого. На запись обратило внимание издание Variety.





Фото: постер фильма "Форсаж" Фото: постер фильма "Форсаж"

Paramount Pictures в то же время откладывает на неопределённый предстоящий выпуск фильма ужасов Джона Красински «Тихое место 2». Картина должна была выйти в мировой прокат 18 марта, но однако дату выхода ленты пришлось сдвинуть, так как увеличилось число заразившихся вирусом. Об этом режиссер и сценарист фильма сообщил в своем Instagram, где заявил, что пандемия лишила мир возможности испытать ужас за просмотром его новой ленты.

Ранее «Фонтанка» писала, как «Джеймс Бонд» постарадал от коронавируса. Премьера нового фильма «Не время умирать» перенесена на восемь месяцев. Вместо апреля 2020 года очередную часть франшизы зрители увидят лишь в ноябре.

Гора Орлов, специально для «Фонтанки.ру»

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