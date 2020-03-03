Сломал микрофон — брось торт в зал. Как Lindemann устраивал Петербургу шоковую терапию

В последнее время Тилля Линдеманна было слишком много. То он приезжал в Петербург с книгой стихов, то — с концертом Rammstein, то снимал в Северной столице клипы с Лободой. Теперь круг замкнулся — Линдеманн опять в Петербурге и опять с концертом. Концертом сольного проекта имени себя.

Корреспондент «Фонтанки» посетил шоу эпатажного немца и увидел на сцене не группу, а нераскрытый потенциал.

Снова на «Новокрестовской» толпы народа в футболках Rammstein и снова предприимчивые граждане торгуют у стадиона самопальным мерчем. Такое уже было меньше, чем год назад — в августе 2019 группа Rammstein триумфально взяла «Газпром Арену», играючи собрав под ее сводами 60 тысяч человек.

Теперь история повторяется, правда, площадка скромнее — «Сибур Арена», если верить поисковикам, вмещает лишь 7 тысяч. Но и у группы Lindemann пока не настолько долгая история — коллективу чуть больше пяти лет.

За это время дуэт Тилля Линдеманна и Петера Тегтгрена записал два полноформатных альбома и снял с десяток клипов разной степени неприличия. При этом нельзя сказать, что Lindemann — это какая-то совсем другая группа. Наоборот — в общих чертах это тоже Rammstein, что скорее плюс для фанатов, которые могут еще раз увидеть своего кумира и послушать зубодробительные гитарные боевики.

Вокруг «Сибур Арены» много людей, но давки нет — очереди на вход двигаются быстро. Сразу за КПП — гардероб и буфет для олигархов. Кто еще может купить хот-дог за 250 рублей, если не олигарх? Глаз невольно цепляется за окружающих, а точнее, их возраст — послушать рок пришло много тех, кому за 30 и даже за 40. Мимо проходит мужчина — в очках, при лысине и футболке Rammstein. Позже у гардероба я встречу старушку с палочкой — после концерта она выйдет на улицу и, закурив, неспешно пойдет к метро.

Объяснить зрелость аудитории просто — эти люди были подростками, когда покупали на рынках пиратские кассеты Rammstein. Время прошло, ребята выросли и стали платежеспособны, а любовь к Линдеманну осталась.

Пока внутри зала играют группы разогрева, танцпол свободен, на трибунах простаивают целые сектора. «Неужели Тилль не соберет?» — говорит кто-то сзади. Но как только группа Aesthetic Perfection уходит за кулисы и сцену начинают готовить для короля вечера, зал стремительно наполняется людьми. Становится понятно, что «Сибур Арена» взята. Свободные места, конечно, есть, но общей картины не портят.

На экране показывают короткий фильм о том, как Линдеманн в подгузнике бегает по улицам некоего немецкого города. Приключение заканчивается тем, что рокер прыгает в воду и якобы тонет. Тут же начинает звучать песня Skills in Pills, и зал взрывается криком восторга.

Lindemann живьем не похож на Rammstein — музыканты одеты в белоснежные костюмы и за счёт размеров площадки коллектив будто бы ближе к народу. Рокеры регулярно подходят к самому краю сцены, чтобы покрасоваться, корчат рожи, а Тегтгрен в какой-то момент начал кидать в зал медиаторы. При этом от Rammstein Линдеманн позаимствовал страсть к перформансам — на песне Fat на сцене появился стол, заставленный тортами. Все музыканты начинают с азартом швырять сладости в фанатов, отчего те радостно кричат и просят еще. Нечто подобное произошло на композиции Fish On, только вместо кондитерских изделий Линдеманн швырял в публику сырую рыбу. Подобное Петербург уже видел в 2018-м, когда Тилль приезжал в Россию с «секретными» концертами.





Фото: Павел Каравашкин / "Фонтанка.ру". Фото: Павел Каравашкин / "Фонтанка.ру".

Отсутствие огня компенсировано видеорядом — весь концерт на огромном экране позади группы мелькают то кадры из клипов, то специально снятые под песни ролики. Здесь все максимально нецензурно, провокационно и откровенно — обнаженные тела, толстые и тощие, разные виды секса, мочеиспускание и прочие милые вещи.

Впрочем, все самые пикантные моменты зацензурены — где-то блюром, а где-то черной плашкой с надписью «censored». Судя по всему, «стерильные» видео сделаны специально для российского сегмента тура — так, на записях с парижского концерта группы видно, например, огромное изображение вагины и сцены орального секса. Но отечественному зрителю этого не показали.

Цензуре подвергся и номер к песне Platz Eins. Ее Линдеманн и Тегтгрен исполняют внутри огромного прозрачного шара, который медленно движется через фан-зону. На видео с зарубежных концертов в шаре, помимо самих музыкантов, находились еще и две полуголые девушки. На петербургском шоу кавалеры были без дам. Непонятно, связано ли это с недавним скандалом и травлей, но едва ли — например, девушек в шаре не показали и в Париже.

На основе всего увиденного о группе Lindemann складывается впечатление: коллектив заслуженных профессионалов своего дела явно хочет на стадионы — сейчас и Линдеманну, и Тегтгрену тесно даже на «Сибур Арене». Перформансов, тортов, сломанных микрофонных стоек может быть больше, и если группа не станет сбавлять обороты, то вполне возможно, что лет через пять Линдеманн опять будет штурмовать «Газпром Арену». Но на этот раз сольно.

Все, что нужно группе — это немного времени. Они запишут еще песен, снимут клипов и устроят общественности еще несколько сеансов культурной шоковой терапии. Кажется, что Линдеманн, несмотря на прижизненный статус рок-божества, не потерял интереса к делу и сейчас проживает вторую творческую жизнь, заново проходя путь от клубов к многотысячным аренам.





Фото: Павел Каравашкин / "Фонтанка.ру". Фото: Павел Каравашкин / "Фонтанка.ру".

Музыкант отлично чувствует общественные настроения и умеет на них играть, регулярно теребя нервы общественности — так всегда было в Rammstein. Чем-то подобным занимался Сергей Шнуров, но если «ленинградец» прошел путь от «певца маргиналов» до «певца депутатов», то немецкий рокер умудряется быть выше мирской суеты, не причисляя себя ни к одной из сторон.

Концерт заканчивается, но толпа истошно кричит, вызывая музыкантов на бис. Фанаты следуют инструкции на экране: «Если хотите еще, то кричите. Кричите громче. Встаньте и кричите» — написано на русском языке метровыми буквами. Рокеры выходят и играют еще три песни. Когда затихают последние аккорды, Линдеманн безо всякого акцента произносит: «Петербург, большое спасибо! Спасибо!». Это не тот голос, которым еще чуть ранее он пел Knebel и Steh auf. Линдеманн благодарит искренне и спокойно, словно не он привез шоу людям, а люди — ему.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

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