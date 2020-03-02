Группа лидера Rammstein начала концерт в Петербурге. Линдеманн ломает микрофонные стойки и разбрасывает торты

Группа Lindemann, сайд-проект лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начала концерт в Петербурге. По состоянию на 21.00 «Сибур Арена», где проходит концерт, была целиком заполнена зрителями, передаёт корреспондент «Фонтанки».

Немецкий рокер выступает в характерной для себя экспрессивной манере — после третьей песни, Fat, он начал ломать микрофонные стойки, изображая с ними свойственные для полового акта движения. Оборудование, впрочем, был спасено — его быстро починили специально обученные люди в черных балаклавах.





Фото: скриншот из сториз "Сибур Арены" в Instagram Фото: скриншот из сториз "Сибур Арены" в Instagram

Ещё одной частью перформанса от Линдеманна стало разбрасывание еды — это отсылка к сольному концерту 2018 года, где музыкант бросался рыбой. На песне Allesfresser (на русский переводится как «Обжора») на сцену выкатили стол с тортами, и группа к немалому удовольствию зрителей начала швырять кулинарную продукцию в зал.

Группа Lindemann выступает в Петербурге в рамках тура в поддержку нового альбома «F & M». Тилль Линдеманн уже неоднократно бывал в Петербурге — в августе 2019 года Rammstein устроили огненное шоу на «Газпром Арене», а в октябре рокер снимал в Северной Столице сразу два клипа — в одном он примерил на себя образ инвалида, а во втором снималась также украинская певица Светлана Лобода.



«Фонтанка.ру»