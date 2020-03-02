Little Big представят Россию на «Евровидении»-2020. Что нужно знать о петербургских рейв-фриках и их ядерных клипах

02 марта 2020, 23:49

Теперь это точно — петербургская группа Little Big, покорившая мир, едет представлять страну на «Евровидении». Рассказываем, как выходец из Соснового Бора заставил людей на всех континентах танцевать SKIBIDI, и показываем лучшие видео.

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