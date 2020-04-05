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В 2018 году на аукционе «Кристис» за «Портрет Эдмонда де Белами» просили 10 тысяч долларов, а получили 432,5 тысячи. Не рекорд для аукциона — но впервые автором лота был искусственный интеллект. Что ждет нас впереди — расскажет 7 апреля на онлайн-вебинаре Дмитрий Озерков, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа.
Нарисованный господин де Белами в исполнении искусственного интеллекта — неопределимого возраста мужчина. И вообще такой размытый, будто художник страдал сильнейшей близорукостью. Но современные мастера с естественным интеллектом и не такое рисуют. Что характерно, из вырученных денег самому компьютеру не досталось ничего: все поделили три молодых француза, которые разработали алгоритм, то есть создали «художника». Дмитрий Озерков прекрасно знаком если не с самим несуществующим Эдмондом де Белами, то с его многочисленным вымышленным семейством: их портреты гостили в Главном штабе в прошлом году на выставке «Искусственный интеллект и диалог культур», которую курировал Озерков.
Каким становится искусство, если его автор — сам искусственный? И если произведения уже создаются с помощью роботов, метаданных и дронов — может быть, свою лепту внесет и нынешняя наша самоизоляция в онлайне?
Слушаем-смотрим вебинар Дмитрия Озеркова «Искусство в эпоху онлайн» 7 апреля в Школе Masters, в 14.00, онлайн.
16+
Александра Шеромова
Лев Яковлевич закрепился в нашем сознании как историк; кто-то знает, что он и экономист; но немногие в курсе, что был он и фрезеровщиком — не заурядным, а как утверждает, «худшим в истории СССР». С 7 апреля по вторникам слушаем три классные онлайн-лекции, юбилейный цикл «Лев Лурье - 70 лет».
Наверное, мало найдется людей, которые бы не слышали песню «Элис» («Элис знают все!») в исполнении Михаила Башакова. И еще один его хит — «Не парься, будь счастлив», кавер на Don’t Worry, Be Happy Бобби Макферрина. 7 апреля Башаков даст концерт в прямом эфире в студии «Фонтанки» в рамках нашего проекта #безантракта. 18+
7 апреля в прямом эфире пройдет "домашний" концерт Владимира Левкина. В прошлом - солист сверхпопулярной группы, он записал собственные альбомы, занялся социальной и благотворительной деятельностью, проведением фестивалей.
9 апреля в ДК Лурье обсуждаем на удаленке, что такое «правильное» воспитание. Когда-то Мурашова отметила, что именитые российские психологи (Выготский, к примеру) важные вещи пишут — но очень уж научно; а всякие западные пишут бойко и популярно, но не всегда это можно адаптировать к нашим реалиям. Поэтому книги Мурашовой написаны легко и с учетом российских обстоятельств — и лекции такие же.
Школа создавалась еще на заре индустриальной революции и в принципе готовила к выходу на завод. Даже тогда, когда готовить надо было к чему-то другому и иначе. Как будет меняться образование сейчас, когда сама жизнь, как говорится, подталкивает? 9 апреля «Прямая речь» транслирует дискуссию.
Наведаться в запасники Русского музея «реально» в обычное время не может даже научный сотрудник музея: вход разрешен только в сопровождении хранителя. ДК Лурье поможет попасть запасники Отдела новейших течений виртуально: не упускаем возможность 10 апреля.