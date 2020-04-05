

Фото: christies.com

Зав отделом современного искусства Эрмитажа расскажет, способен ли искусственный интеллект на искусство

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В 2018 году на аукционе «Кристис» за «Портрет Эдмонда де Белами» просили 10 тысяч долларов, а получили 432,5 тысячи. Не рекорд для аукциона — но впервые автором лота был искусственный интеллект. Что ждет нас впереди — расскажет 7 апреля на онлайн-вебинаре Дмитрий Озерков, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа.

Нарисованный господин де Белами в исполнении искусственного интеллекта — неопределимого возраста мужчина. И вообще такой размытый, будто художник страдал сильнейшей близорукостью. Но современные мастера с естественным интеллектом и не такое рисуют. Что характерно, из вырученных денег самому компьютеру не досталось ничего: все поделили три молодых француза, которые разработали алгоритм, то есть создали «художника». Дмитрий Озерков прекрасно знаком если не с самим несуществующим Эдмондом де Белами, то с его многочисленным вымышленным семейством: их портреты гостили в Главном штабе в прошлом году на выставке «Искусственный интеллект и диалог культур», которую курировал Озерков.

Каким становится искусство, если его автор — сам искусственный? И если произведения уже создаются с помощью роботов, метаданных и дронов — может быть, свою лепту внесет и нынешняя наша самоизоляция в онлайне?

Слушаем-смотрим вебинар Дмитрия Озеркова «Искусство в эпоху онлайн» 7 апреля в Школе Masters, в 14.00, онлайн.

16+

Александра Шеромова