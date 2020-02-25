

Фото: vk.com/lindemann2020

Лидер Rammstein снова в Петербурге – на этот раз, чтобы сыграть концерт

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Тилля Линдеманна в последнее время как будто даже слишком много — все началось в прошлом году с новостей о российских концертах Rammstein, а закончилось недавним скандалом со съемками предельно откровенного клипа.

Несмотря на все провокации, эпатажного немецкого рокера у нас любят. Подтверждением этому станет шоу на «Сибур Арене»: 2 марта Тилль Линдеманн на пару с Петером Тэгтгреном представят петербуржцам «F&M» — уже второй альбом сольного проекта Линдеманна под названием, извините за тавтологию, Lindemann. Конечно, это далеко не те масштабы, которые сейчас имеет Rammstein, но курс верный — судя по невероятной творческой активности в последнее время, самому Тиллю намного интереснее двигаться сольно, нежели в стотысячный раз исполнять на стадионе Ich will.





Фото: vk.com/lindemann2020 Фото: vk.com/lindemann2020

В музыкальном плане разница между двумя проектами минимальна, но значительно отличаются шоу — судя по фанатским видео, на концертах группы Lindemann нет огня, а сам фронтмен предстает перед публикой в белом костюме.

Одним словом, если прошлогоднего шоу Rammstein вам оказалось мало, а нового ждать нет сил, бегите на Lindemann — размах, может, и скромнее, но эмоций будет через край.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»