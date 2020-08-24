Минкультуры определило сумму потерь кинотеатральной сферы из-за ковида и предрекло «дефицит» отечественных картин
Кинотеатральная сфера в России может потерять до 15 миллиардов рублей из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Такую цифру 24 августа привёл заместитель министра культуры Максим Ксензов. Помимо этого он заявил, что нынешняя ситуация в киноотрасли может привести к дефициту отечественных картин, который ощутится «через два – три года».
«Если мы пойдем эту осень, эту зиму более-менее нормально, последствия будут ощущаться для всей отрасли еще года два. Как минимум», – сказал Ксензов. Цитату приводит ТАСС.
По словам замминистра культуры, он не считает правильным менять рекомендации Роспотребнадзора специально для того, чтобы открыть кинотеатры в тех регионах, где они ещё недоступны для посещения из-за эпидемиологической ситуации. При этом чиновник подчеркнул, что Минкульт активно обсуждает дальнейшие действия с властями субъектов.
«Кинотеатры считаются опасными почему-то, хотя в кинотеатрах точно можно предпринять исчерпывающие меры для защиты зрителей», – заявил он.
Напомним, кинотеатры сейчас не работают в Петербурге. Город не примет участия в «Ночи кино». О том, как пандемия коронавируса повлияла на съёмки отечественных сериалов, какие из них пришлось заморозить, и чего мы всё-таки дождёмся в новом телесезоне, «Фонтанка» рассказывала в большом обзоре.
«Фонтанка.ру»
Годо - в ожидании: как театры Петербурга готовятся к новому сезону
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