Минкультуры определило сумму потерь кинотеатральной сферы из-за ковида и предрекло «дефицит» отечественных картин

24 августа 2020, 18:53
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Кинотеатральная сфера в России может потерять до 15 миллиардов рублей из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Такую цифру 24 августа привёл заместитель министра культуры Максим Ксензов. Помимо этого он заявил, что нынешняя ситуация в киноотрасли может привести к дефициту отечественных картин, который ощутится «через два – три года».

«Если мы пойдем эту осень, эту зиму более-менее нормально, последствия будут ощущаться для всей отрасли еще года два. Как минимум», – сказал Ксензов. Цитату приводит ТАСС.

По словам замминистра культуры, он не считает правильным менять рекомендации Роспотребнадзора специально для того, чтобы открыть кинотеатры в тех регионах, где они ещё недоступны для посещения из-за эпидемиологической ситуации. При этом чиновник подчеркнул, что Минкульт активно обсуждает дальнейшие действия с властями субъектов.

«Кинотеатры считаются опасными почему-то, хотя в кинотеатрах точно можно предпринять исчерпывающие меры для защиты зрителей», – заявил он.

Напомним, кинотеатры сейчас не работают в Петербурге. Город не примет участия в «Ночи кино». О том, как пандемия коронавируса повлияла на съёмки отечественных сериалов, какие из них пришлось заморозить, и чего мы всё-таки дождёмся в новом телесезоне, «Фонтанка» рассказывала в большом обзоре.

«Фонтанка.ру»

Годо - в ожидании: как театры Петербурга готовятся к новому сезону

24 августа 2020, 12:13
Когда весной начали вводить карантинные меры, никто не мог предположить, к чему это приведет. Привычный ход жизни оказался не просто нарушен, а перевернут с ног на голову: театры были закрыты для посещения почти пять месяцев. В августе, как правило, одни готовятся к открытию нового сезона, другие его уже открывают. «Фонтанка» поговорила с петербургскими театрами и выяснила, что нового предложат зрителям в сезоне 2020/2021 годов, как проходит возвращение к работе после такого продолжительного перерыва, и какие уроки были вынесены из ситуации с карантином.

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