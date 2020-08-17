Фото: ТНТ Поцелуи - сократить. Как запрет съемок в пандемию сказался на выходе и сценариях сериалов Версия для печати Tweet

«Лето испытывает нас на прочность», – такими словами платформа START предварила сообщение о начавшихся в июле съемках второго сезона сериала «257 причин, чтобы жить». С этим высказыванием наверняка согласятся продюсеры, чьи проекты притормозила пандемия. Однако свои причины свои причины восстановиться есть и у телеиндустрии – что и происходит с конца июня. «Фонтанка» узнала, какие проекты уже завершены, что сейчас в процессе съемок, какие премьеры появятся до окончания лета и в новом телесезоне.

Что изменилось на съемочных площадках

Теперь во время съемок на площадках присутствует минимальное количество сотрудников (50 человек – это предел), непременно находится врач, проводится регулярная дезинфекция пространства и оборудования. Ежедневно каждой съемочной группе измеряют температуру. Проводят и экспресс-тесты на вирус.

Инесса Юрченко, глава «Ленфильма» и продюсер петербургских экшн-сериалов для НТВ и «Пятого канала», рассказала, что на съемках всех проектов компании «Триикс Медиа», как и повсюду сейчас, все снабжены масками и перчатками, всем меряют температуру, следят за обязательным социальным дистанцированием. При этом пандемия вмешалась даже в сценарии: любые и без того немногочисленные контактные лирические сцены стараются максимально сократить, чтобы избежать поцелуев и объятий: здоровье прежде всего.

Самые первые





Фото: скриншот с сайта start.ru Фото: скриншот с сайта start.ru

Из ближайшего: платформа START 20 августа покажет премьеру первого эпизода криминального триллера «Хороший человек». Новые серии будут выходить по четвергам, всего их будет девять.

Театральный режиссер Константин Богомолов после знаменитых «Содержанок» продолжает успешно осваивать территорию сериалов и новые жанры. На этот раз прообраз героя Никиты Ефремова в «Хорошем человеке» – так называемый «ангарский маньяк» Михаил Попков. Впрочем, от той давней реальной истории страшного серийного убийцы, жившего в советские времена, постановщик уходит довольно далеко. «Хороший человек» – о том, как зло может прятаться под маской жертвы, – приоткрывает замысел Константин Богомолов. – Жертвы обстоятельств. Невнимательности и предательства окружающих. Ведь наш маньяк мыслит себя именно жертвой. Он фанатик. Он – боль. И чтобы бороться с ним, нужно тоже быть одержимым и больным». В проекте снимались Юлия Снигирь, Андрей Бурковский, Игорь Гордин и Ксения Собчак.

Посткарантинная премьера ТНТ и платформы PREMIER «Игра на выживание» выйдет в эфир 31 августа. По счастью съемки в Абхазии завершились еще до объявления коронавирусной тревоги. Действие захватывающего приключенческого триллера разворачивается в глухой тайге, где 16 участников экстремального шоу собираются бороться за огромный денежный приз в 1 млн евро. Однажды телевизионная группа внезапно исчезает, побросав дорогое оборудование. Игроки оказываются уже не участниками медийного проекта, выигравшими в конкурсном отборе, а обычными растерянными людьми, погруженными в суровую реальность, конца которой не видно. Ведущего жесткого реалити-шоу играет Игорь Верник. Среди участников непредсказуемой игры – Александра Бортич, Алексей Чадов, Владимир Веревочкин.

Следователи по-прежнему в тренде

В начале июля 2020 года в Петербурге начались съемки 20-го же сезона всенародного хита «Тайны следствия». Красавица-следователь Мария Швецова (Анна Ковальчук) по-прежнему блестяще расследует преступления и с трудом разбирается в сложностях собственной личной жизни. Съемки выходят и за пределы города – в Ленинградскую область и даже в Карелию. Канал «Россия-1» покажет премьеру в конце декабря.

После вынужденного перерыва вернулись на съемочную площадку герои исторической драмы «За час до рассвета». Время действия – 1946 год. Лейтенант Журавлев (Андрей Бурковский) приходит работать в милицию. Его «прессует» шеф, майор Шумейко по прозвищу «Сатана» (Константин Хабенский). Но работать приходится вместе – им нужно ловить преступную банду и главного бандита по кличке Клещ. Коллизия подозрительно напоминает обожаемый всеми детектив «Место встречи изменить нельзя», но, может, это и хорошо: классика «борозды не испортит». Увидеть результат можно будет в 2021 году на онлайн-сервисе more.tv, телеканале НТВ и в онлайн-кинотеатре Wink.

Готов к выходу остросюжетный сериал «Агеев» с Андреем Смоляковым в главной роли. Его герой, опытный оперативник с тяжелым характером, влюбляется в Киру, коллегу по работе (Александра Урсуляк), одновременно подозревая ее в причастности к делу, которое расследует. Точная дата премьеры на НТВ пока не названа.



Елена Лядова в детективном сериале «Случайный кадр» играет старшего следователя по особо важным делам Нину Нестерову. Она предлагает молодому провинциальному следователю Никите (Макар Запорожский) перейти на работу в Москву и раскрыть вместе с ней причины пожара в ночном клубе. У него на новом месте тут же похищают невесту (Вера Панфилова). Приходится расследовать и ее загадочное исчезновение, к которому, похоже, причастен крупный бизнесмен (Михаил Пореченков). Компания «ВайТ Медиа» снимает эту историю в 12 сериях для НТВ. Премьера – в новом телесезоне.



Начались съемки ироничного детектива «Марлен». Юрий Стоянов играет мудрого, хотя и несколько старомодного следователя Марлена Георгиевича Симонова, расследующего криминальные дела в среде бизнес-элиты. Премьера – в 2021 году на НТВ.

Следователь и бывшая преступница объединяются в расследовании серии убийств – это сериал «Подражатель». Анастасия Перевезенцева (Евгения Крюкова) уничтожила восемь человек, причастных к убийству ее родителей, отбывала затем срок в тюрьме. Годы спустя ее привлекают к раскрытию новых преступлений: кто-то в точности воспроизводит страшные события двадцатилетней давности. Снимаются Евгений Дятлов, Никита Волков, Полина Филоненко, Татьяна Колганова, Максим Дрозд. Начиная с 19 июля, на протяжении трех месяцев работа над «Подражателем» идет в Петербурге и окрестностях. Премьера – на «России-1» в 2021 году.

Компания «Триикс медиа» возобновила работу над продолжением своих популярных сериалов о следователях для НТВ и «Пятого канала». В Петербурге и Ленинградской области одновременно проходят съемки новых сезонов сразу семи проектов. Среди них – «Реализация» (Дмитрий Паламарчук в главной роли руководителя отделом угрозыска), премьера которой пройдет весной 2021 года на НТВ. Осенью этот же канал покажет «Первый отдел» с Иваном Колесниковым в роли принципиального и честного следователя Юрия Брагина. А будущими премьерами «Пятого канала» в новом сезоне станут «Великолепная пятерка» о бравых и дружных оперуполномоченных и «Условный мент», где полицейский бьется за восстановление своего честного имени после несправедливого приговора.



Медики, психологи, чиновники

Еще одна часто повторяющаяся категория – медицинские и психологические сериалы. Так любимые зрителями, наверняка в нынешней эпидемиологической ситуации они будут пользоваться особенным вниманием.





Фото: с сайта amediafilm.com Фото: с сайта amediafilm.com

Компания «Амедиа продакшн» и режиссер Ангелина Никонова в июле начали снимать в Петербурге 20-серийную медицинскую драму «Метод Михайлова». Александр Устюгов впервые появится в роли врача – хирурга Максима Михайлова, вернувшегося в родной город ради заболевшей матери (Татьяна Рассказова). В ролях – Геннадий Смирнов. Дмитрий Поднозов, Кристина Корбут, Анна Миклош. Премьера – в 2021 году на НТВ.

В конце июня разбили на счастье традиционную тарелку с именами киногруппы в первый съемочный день сериала «Чиновница». Режиссер Оксана Карас снимает драму о влиятельной чиновнице Арине Алферовой (Виктория Толстоганова), начальнице финансово-экономического отдела регионального Минздрава, увязшей в коррупционных схемах, преступающую должностные нормы ради любовника-бизнесмена и его фармацевтических контрактов. Все это продолжается до тех пор, пока ее близкие родственники не становятся жертвами поддельных и просроченных лекарств. Тогда чиновница вступает на тропу войны против тех, кто причастен к теневому бесчестному бизнесу. «Запрос на социальную справедливость возрастает, в частности в системе здравоохранения», – уверена Оксана Карас.

Снимаются – Максим Виторган, Полина Кутепова, Артем Быстров, Яна Гладких, Алексей Агранович. Премьеру ждем в будущем году на «Первом канале» и на платформе «МТС Медиа».

С отменой самоизоляции вернулся к съемкам своего первого сериала Федор Бондарчук. Сценарий драмы «Псих» написала Паулина Андреева, жена Федора Сергеевича. «Для меня самоизоляция стала подарком, – говорит Паулина, – Хоть признаваться в этом и неловко, но это так. Появилась возможность еще больше сконцентрироваться на​ сценарии для «Психа». Это текст, который требует консультаций с профессионалами по разным вопросам. Именно этим я и занималась в последние месяцы». «Псих» рассказывает про успешного столичного психотерапевта Олега, которому, как выясняется, самому нужна помощь. У него кризис среднего возраста, тяжелая медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия от неудовлетворенности собственной жизнью. Нервного психотерапевта играет Константин Богомолов, для него это первая большая роль в кино. Его партнеры – Елена Лядова, Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Аня Чиповская, Евгения Громова, Владимир Симонов и Александр Горчилин. Премьера «Психа» состоится в ноябре на платформе more.tv

Вампирам не повезло

Откладывается на неопределенный срок выход ожидаемого сериала в редком жанре комедийного мистического фэнтези. «Вампиры средней полосы – разумные, добрые, вечные, скоро на START», – анонсировал новинку Михаил Ефремов, исполнитель главной старейшего руководителя вампиров, обитающих в современном Смоленске. Съемки начались еще в январе. Затем, как и у всех, работа остановилась из-за пандемии. Однако, настоящим ударом для продюсеров, нацелившихся на громкую премьеру, для режиссера Антона Маслова и всей киногруппы стало страшное ДТП со смертельным исходом с участием Михаила Ефремова. Поползли слухи, что его эпизоды либо вырежут, либо переснимут с другим актером. Тем более, что опробованный вариант имеется: в пилотной серии эту роль сыграл Юрий Стоянов. Пока все встало на паузу, кто в итоге появится на экране в образе Деда Славы все еще не известно.

Остановились, к сожалению, и те проекты, съемки которых планировались в зарубежных странах, а выпуск предполагался осенью 2020 года Например, заключительный блок любимого зрителями комедийного сериала «Света с того света» (сценарист Анна Пармас, режиссер Константин Колесов, в главной роли Мария Машкова). Канал ТНТ планировал снимать «Свету» в Таиланде, но из-за трудностей с международным авиасообщением сейчас приходится принимать решение: либо дожидаться снятия всех ограничений, или же переписать сценарий и отснять заграничные эпизоды где-нибудь в России.

С толстой сумкой на ремне





Фото: скриншот с официального сайта проекта / subbotincinema.ru Фото: скриншот с официального сайта проекта / subbotincinema.ru

Затянувшаяся весеннее-летняя самоизоляция натолкнула екатеринбургского продюсера Евгения Горенбурга на мысль сделать героем небольшого сериала актуального персонажа – молодого парнишку, доставщика еды. 13 июля после снятия ограничений на уличные съемки началась работа над веселым молодежным приключением в десяти эпизодах, «Гриша Субботин». Серии будут короткие – по 10-12 минут. Ближе к концу августа собираются все отснять, к октябрю завершить постпродакшн и выложить в свободный доступ на YouTube. В главной роли – 18-летний дебютант Андрей Михайлов. А сценарий «Гриши Субботина» сочинил Леонид Андронов, он, по слухам, автор опытный: десять лет трудился в Лос-Анджелесе и знает, как достичь успеха.

Ольга Галицкая, Александр Горбунов, специально для «Фонтанки.ру»