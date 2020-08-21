Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Чем заняться в сети и оффлайн 21 — 23 августа: прогулка по криминальным местам, дискотека в «Севкабеле», онлайн-реинкарнации «Трёх сестёр» Версия для печати Tweet

На этих выходных в городе проходят сразу несколько крупных фестивалей, а музыка звучит и днём, и ночью. Любителей классики ждут на Невском, а для фанатов пеших прогулок и краеведческих открытий местом притяжения станет Васильевский остров. «Фонтанка» выбрала 15 вариантов развлечений в сети и оффлайн от знакомства с главным фотографом Эрмитажа до поиска знаковых бандитских мест.

Цыганский джаз в музее стрит-арта

С 21 по 23 августа, 12+

Street Art Weekend в Музее стрит-арта — шанс побывать сразу на нескольких и концертах на открытом воздухе, пообщаться с друзьями в барах и почувствовать «дух андеграунда» после месяцев коронавирусного затишья. На территории бывшего завода слоистых пластиков на шоссе Революции, 84АБ, в этот уик-энд играют диджеи, а в воскресенье с 14.00 выступают: коллектив «Дунаевский Orchestra», французско-питерская джипси-джаз-группа The BigBuddy Band и Евгений Кубынин из «Зимавсегда». Вход свободный.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

«Ночь любви» у Финского залива

22 и 23 августа, 21:00, 18+

Масштабная вечеринка с пятью сценами, танцполом и музыкой до рассвета ждёт гостей «Севкабель Порта» на Кожевенной линии в ночь с субботы на воскресенье. Пространство разделят на секции, за каждую из которых отвечают свои «танцевальные дилеры» — party-команды Odyssey Festival, Roots United Crew, AVG, BIG GIG и «Дикое Диско». Участники подготовили собственные программы, включив туда хаус, электронику, северную фолктронику (жанр, соединивший фольклорные мотивы и электронную музыку — прим. ред.) и рок. Гостей призывают перемещаться между точками и без стеснения обсыпаться блёстками на специальной «глиттерной станции». Самое тихое место в «Севкабеле» — тайный танцпол «Мачты». Лучше приобретать билеты заранее, заказать их можно только онлайн.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Театральный марафон у Фонтанного дома

22 и 23 августа, 12+

Сразу четыре спектакля на этих выходных получится посмотреть в саду Музея Анны Ахматовой. В 13.00 в первый день мастерство пластики рук в спектакле для всей семьи «Потехе — час» покажут артисты театра Hand Made. В тот же вечер в 20.00 к коллективу присоединится актёр Андрей Шимко, который перевоплотится в Иосифа Бродского для постановки «В алфавитном беспорядке». История жизни поэта в 22.00 станет темой и моноспектакля Ивана Стависского «Это буду я...». Ну а главное событие воскресенья — выступление народной артистки РСФСР Светланы Крючковой. К публике она выйдет в 17.00, чтобы прочитать стихи Анны Ахматовой. Ссылки на регистрацию и билеты — тут.





Фото: скриншот из официальной группы Музея Анны Ахматовой / vk.com Фото: скриншот из официальной группы Музея Анны Ахматовой / vk.com

Глина и песни на Kino Corner

23 августа, 12.00, 18+

Создатели кинокластера во дворах «Ленфильма» продолжают праздновать открытие пространства. Петербуржцев ждут мастер-классы по гончарному мастерству и анимации, показ советской комедии «Свадьба в Малиновке», концерт молодой рок-группы «Не’мой фронт» и шанс поболтать о жанрах кино на английском в разговорном клубе на улице.

Фестиваль парусников и яхтинга на суше

22 августа, 11.00, 6+

Тех, кто соскучился по морю и приключениям вдали от больших городов, Ассоциация выпускников СПбГУ приглашает на «АкадемПалубу». В прошлые годы программа фестиваля была лишь дополнением к петербургской Парусной регате, однако на этот раз гонку отменили, так что именно лекции стали основой программы. Историк Кирилл Назаренко объяснит, почему путешествия на кораблях в XVI веке были больше игрой на выживание, чем романтическим приключением. Яхтенный шкипер Арина Лебедева расскажет об истории и культуре Микронезии, а молодой капитан Анна Синицына поможет участникам встречи разработать собственный маршрут плавания. Полная программа морских лекций и дискуссий выложена на сайте.





Фото: с официального сайта Ассоциации выпускников СПбГУ Фото: с официального сайта Ассоциации выпускников СПбГУ

День в «бандитском Петербурге»

23 августа, 14.00, 16+

Яхтсмен и блогер Александр Уткин в «АкадемПалубе» не участвует, зато приглашает на пешую экскурсию ДК Лурье «Мой бандитский Петербург». Проведёт до порта и места, где находился магазин «Березка», расскажет, как воспитанники петербургских клубов дзюдо и бокса в конце 1990-х терроризировали жителей. А ещё вспомнит о группировках и разборках, некоторым из которых сам становился свидетелем, пока рос среди местной шпаны. Билеты для погружения в пучины криминального мира можно найти по ссылке.





Фото: скриншот с официального сайта ДК Лурье Фото: скриншот с официального сайта ДК Лурье

Прогулка с главным фотографом Эрмитажа

23 августа, 10.00, 12+

Фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец на выходных тоже зовёт гулять по Васильевскому острову, но обещает показать совсем другой Петербург. Научит искать интересные локации для фотографий, работать со светом и тенью. Молодковец в этом деле мастер: снимает не только музейные залы и посетителей, но увлекается уличной фотографией и ведёт целый блог о происходящем на Удельном рынке. Профессиональная камера на встрече вовсе не обязательна, просто зарядите смартфон. После прогулки фотограф приглашает зайти в его мастерскую, чтобы выпить чаю и обсудить увиденное. Подробности встречи - в Facebook.

Становимся урбанистами после прогулки по улицам

22 августа, 12.00, 10+

Смотреть на Петербург если не как художник, то как урбанист, научит ведущая интерактивной экскурсии от ДК Лурье «Как читать город по одной улице» Лидия Котляр. Маршрут прогулки проложен по 6 и 7 линиям Васильевского острова, где родился Николай Рерих, а один из домов перестраивал автор здания Адмиралтейства, архитектор Андреян Захаров. Детали прогулки для тех, кто несколько часов готов рассматривать детали фасадов и слушать краеведческие истории, расписаны тут.





Фото: скриншот с официального сайта ДК Лурье Фото: скриншот с официального сайта ДК Лурье

Современное искусство в «Линиях»

22 августа, в 19:00, 16+

После экскурсии можно сразу не расходиться: в общественном пространстве «Линии» на 8 линии Васильевского острова, 25, субботним вечером открывается групповая выставка петербургских уличных художников. Как уверяет один из участников Андрей Владимиров, работающий под ником «Yendar23», экспозиция — своего рода срез современного искусства от разных авторов. Среди нескольких десятков работ зрители увидят и абстракции, и поп-арт. Вход свободный.





Фото: фрагмент афиши / скриншот из группы общественного пространства «Линии» / vk.com Фото: фрагмент афиши / скриншот из группы общественного пространства «Линии» / vk.com

Ботанический сад прощается с летом

22 и 23 августа, 6+

В Ботаническом саду открывается выставка «Краски лета»: показывают поздние цветы. Горожан ждут лилии, гортензии и экспозиция «Жизнь листа». Для детей устраивают квест «Тропическое путешествие Муравьишки», а взрослые могут спокойно рассмотреть цветочные балконные композиции, собранные в больших горшках. Подробности и расписание — тут.





Фото: скриншот из группы Ботанического сада / vk.com Фото: скриншот из группы Ботанического сада / vk.com

Слушаем скрипки в центре

С 21 по 23 августа, 0+

Чтобы отдохнуть после подобных активностей и посидеть на траве под классику в живом исполнении, даже не придётся уезжать из центра. С полудня пятницы до вечера воскресенья на сцене на Площади Искусств будут выступать музыканты. В программе — Гайдн, Моцарт, Бетховен, Вивальди и Бах, Брегович, Андерсен и Паганини. В числе прочих играют Большой оркестр Северо-Запада под управлением Кирилла Семагина и Симфонический оркестр филармонии для детей и юношества под управлением Михаила Голикова и Дмитрия Ноздрачева. Горожанам, которые не могут долго сидеть на одном месте даже ради концертов, организаторы предлагают оценить ту часть фестиваля «Скрипка на Невском», которая проходит на передвижной сцене. Машина с исполнителями все дни собирает публику по расписанию: в 13.30 на Площади Островского, в 15.00 на пересечении Малой Садовой и Итальянской улиц, а в 17.00 в Александровском саду.

Александринка показывает «Трёх сестёр» в будущем

21 и 22 августа, 19.00, 18+

«Далекое будущее, 4015 год н.э. по меркам земного времени. В результате эксперимента по реинкарнации три сестры — Маша, Ирина, Ольга, умершие в 1900 году, обретают жизнь в новом мире», — именно таков сюжет постановки «По ту сторону занавеса» украинского режиссёра Андрия Жолдака, которую два вечера подряд в эфире транслирует Александринский театр. Хрестоматийный текст Антона Чехова никуда не делся — его в этой фантастической истории прямо на сцене «загружают» в мозг героинь. Роли сестёр исполняют Елена Вожакина, Олеся Соколова и Елена Калинина. Ссылки на трансляции доступны на сайте. Смотреть можно и во ВКонтакте.

«Чевенгур» в вариации Додина

22 августа, 19.00, 16+

Онлайн-показы продолжает и МДТ. На этот раз в сети — «Чевенгур» по мотивам одноимённого романа Андрея Платонова в постановке Льва Додина. В создании театральной истории о городе, которого нет на карте, и чьи жители построили в нём коммунизм, участвуют актёры Пётр Семак, Сергей Курышев, Олег Гаянов, Михаил Самочко. Трансляция в нужное время появится на сайте, за обновлениями стоит следить в паблике театра ВКонтакте.





Фото: с официального сайта МДТ Фото: с официального сайта МДТ

«Опера — всем» выходит в финал

22 августа, 17.00, 6+

На этих выходных завершается программа «Оперы — всем». Финальная часть фестиваля субботним вечером развернётся на парадном плацу Екатерининского дворца в Царском селе. Послушать «Волшебную флейту» Моцарта выйдет сидя у телевизора или в сети. Трансляция пройдёт на канале «Санкт-Петербург». В постановке Виктора Высоцкого играют Роман Арндт и Ольга Черемных из «Зазеркалья», Тигрий Бажакин и Анна Викулина из «Мюзик-холла», Лариса Юдина из Мариинского театра и Леонтий Сальенский из «Санктъ-Петербургъ Оперы». Оркестром «Северная симфония» управляет дирижёр Фабио Мастранджело.





Фото: Алина Циопа, «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

Найтли и Броуди в «Пиджаке»

23 августа, 19.00, 18+

Пока в Петербурге ещё закрыты кинотеатры, камерные показы устраивают творческие кластеры. В пространство Freedom на Казанской улице, 7, приглашают прийти тех, кто не смотрел триллер режиссёра Джона Мэйбери «Пиджак». Сюжет о том, как бывший военный возвращается из Ирака, страдает приступами амнезии и сталкивается с обвинением в убийстве, как и игру актёров Эдриена Броуди и Киры Найтли, участники просмотра обсудят после показа.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»