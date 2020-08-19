О «Русском Бэнкси», дарившем петербуржцам крылья ангелов, снимут документальный фильм

Документальную ленту о московском уличном художнике Паше 183 снимут его друзья и коллеги. Информация о проекте 19 августа появилась на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Фильм под названием «Несущий свет, камеру и болторез», повторяющий девиз художника, собирается реализовать режиссёр Рипсимэ Григорян. По её словам, за годы дружбы с Пашей у неё накопилось около 6 часов видеоматериала, который она когда-то снимала для курсовой работы. В результате кадры никуда не пошли, а спустя несколько лет после ухода стрит-артиста, погибшего в 2013 году, она решила показать их зрителям.

«Сегодня, когда в Москве осталась последняя работа Паши "Спички кончаются", а новых уже не будет, я хочу создать фильм, который сохранит память о легендарном художнике Паше 183 и не даст догореть этой последней спичке», – объяснила режиссёр. Планируется, что лента хронометражем 80 минут выйдет зимой 2021 года.

Масштабная выставка Паши 183 в 2018 году прошла в петербургском Музее стрит-арта. Там воссоздали комнату художника, привезли его оригинальные работы. В феврале 2019 года на остановке у здания Биржи появилось повторение граффити «Питер — город ангелов», изображающее крылья. Первый его вариант закрасили коммунальщики, однако позже с городскими властями всё-таки удалось договориться.

Художник создавал не только граффити, но инсталляции, световые проекции и видео-арт. После статьи The Guardian 2012 года его прозвали «Русским Бэнкси» и начали говорить о том, что именно он поднял уличное искусство в России на новый уровень. В день смерти Паши работу в виде баллончика-свечи с надписью «RIP Pasha 183» его памяти посвятил Бэнкси.

«Фонтанка.ру»