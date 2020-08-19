Музеи показали маски - «позорные» и для неженатых мужчин. Международный флэшмоб проходит в соцсетях
Музеи мира 19 августа проводят День маски. Для участия в акции, инициированной создательницей дня музейного селфи Мар Диксон и блогом CultureThemes, учреждения культуры публикуют изображения масок, которые есть в их коллекциях. Посты сопровождают хэштегом #MuseumMask.
Петербургские музеи активно участвуют во флэшмобе.
Например, Кунсткамера рассказала о масках в культуре Меланезии, где их использовали при обрядах и ритуалах.
«Считалось, что неправильное поведение перед обрядом может иметь серьезные последствия – маска повредит голову и разум использующего её танцора», – сообщается на ее странице в соцсетях.
Фото: скриншот со страницы https://vk.com/museumkunstkamera
Артиллерийский музей выбрал для флэшмоба маски «позорные» — металлические, с ушами, усами и страшными рожицами. Это своего рода орудие моральных пыток, применявшееся к мошенникам, пьяницам, изменщикам и скандалистам.
Фото: скриншот со страницы https://vk.com/vimaivivs
Военно-медицинский музей показал маски времен Первой мировой, состоявшие из 20-30 слоев марли и при этом дававшие защиту всего на полчаса.
А Этнографический музей обратил внимание своих посетителей на маски, которые носили неженатые мужчины в Дагестане во время обряда мужского союза. По традиции, главным героем действа был носивший маску шах, чью жену понарошку похищали, – а между похитителями и свитой шаха, также одетой в маски, устраивались различные состязания. Заканчивалось все торжественным ужином и возвращением шаху жены.
Фото: скриншот со страницы в Facebook
Москва — тоже в игре. Столичный Дарвиновский музей показал маски середины ХХ века из Папуа-Новой Гвинеи, в которых использовались панцири черепахи и ракушки, а также деревянные ритуальные маски из Кении.
Happy #MuseumMask Day— State Darwin Museum (@darwinmuseum) August 19, 2020
This is no medical #mask but it looks good & might just scare off any disease 😷😂
👹 Ritual Mask of the Maasai people, Kenya. Collected in Africa in 1970-1980s. 🌍 pic.twitter.com/3AHfhpbnaZ
Большинство иностранных участников флэшмоба подошли к процессу менее креативно — одни, подобно Вестминстерскому аббатству, публиковали снимки посетителей в масках, а другие, как Музеи Оксфордшира, занялись фотошопом.
#MuseumMask😷— oxonmuseum (@OxonMuseum) August 19, 2020
Big hair✅
Cherubim✅
Palm frond✅
Laurel wreath✅#FaceCoverings✅
Now you are ready to enter the #Baroque❗️
🖼️#QueenAnne + squad, Godfrey Kneller, 1702. Given to Blanket Weavers Company, c1712.#OxonMuseums #Oxfordshire #18thCentury #FaceMasks #mask #Art pic.twitter.com/k9ZQvHkNlA
Впрочем, британцы также добавили в аккаунт настоящие викторианские маски.
😷#museummask day – An #Oxfordshire contrast— oxonmuseum (@OxonMuseum) August 19, 2020
🐐Costume from the 1885 #Lockinge Revels organised by Lord and Lady #Wantage & inspired by #Elizabethan revels.
🪖Late #20thCentury protective gear for smelting #aluminium @ Alcan Sapa, #Banbury.#MuseumMaskDay #Victorian #Industry pic.twitter.com/FeB2LhNQ0a
В кэмбриджском музее истории науки умудрились нацепить респиратор даже на манекен, иллюстрирующий строение человеческого тела.
For #MuseumMaskDay, our hands-on human anatomical model Daphne is modelling her face mask!— Whipple Museum (@WhippleMuseum) August 19, 2020
We think she looks rather fetching, so we're giving you all angles. #MuseumMask pic.twitter.com/EY7YzuHd8O
А канадский музей истории напомнил о бейсболе, выложив маску, защищавшую в 1992 году лицо кэтчера монреальской команды.
This #MuseumMask won’t prevent you from catching a virus, but it will help a catcher!— Museum of History (@CanMusHistory) August 19, 2020
It was worn by @Montreal_Expos catcher Gary Carter in 1992. «The Kid» started as an outfielder, becoming a full-time catcher in 1977 & won the «Golden Glove» 3 times.
CMH 2017.41.2.1 pic.twitter.com/wslCfO8DT3
Напомним, ранее российские музеи принимали участие в другом международном флэшбоме, посвященном петухам.
«Фонтанка.ру»
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