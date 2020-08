Музеи показали маски - «позорные» и для неженатых мужчин. Международный флэшмоб проходит в соцсетях

Музеи мира 19 августа проводят День маски. Для участия в акции, инициированной создательницей дня музейного селфи Мар Диксон и блогом CultureThemes, учреждения культуры публикуют изображения масок, которые есть в их коллекциях. Посты сопровождают хэштегом #MuseumMask.

Петербургские музеи активно участвуют во флэшмобе.

Например, Кунсткамера рассказала о масках в культуре Меланезии, где их использовали при обрядах и ритуалах.

«Считалось, что неправильное поведение перед обрядом может иметь серьезные последствия – маска повредит голову и разум использующего её танцора», – сообщается на ее странице в соцсетях.





Артиллерийский музей выбрал для флэшмоба маски «позорные» — металлические, с ушами, усами и страшными рожицами. Это своего рода орудие моральных пыток, применявшееся к мошенникам, пьяницам, изменщикам и скандалистам.





Военно-медицинский музей показал маски времен Первой мировой, состоявшие из 20-30 слоев марли и при этом дававшие защиту всего на полчаса.

А Этнографический музей обратил внимание своих посетителей на маски, которые носили неженатые мужчины в Дагестане во время обряда мужского союза. По традиции, главным героем действа был носивший маску шах, чью жену понарошку похищали, – а между похитителями и свитой шаха, также одетой в маски, устраивались различные состязания. Заканчивалось все торжественным ужином и возвращением шаху жены.





Москва — тоже в игре. Столичный Дарвиновский музей показал маски середины ХХ века из Папуа-Новой Гвинеи, в которых использовались панцири черепахи и ракушки, а также деревянные ритуальные маски из Кении.

Большинство иностранных участников флэшмоба подошли к процессу менее креативно — одни, подобно Вестминстерскому аббатству, публиковали снимки посетителей в масках, а другие, как Музеи Оксфордшира, занялись фотошопом.

Впрочем, британцы также добавили в аккаунт настоящие викторианские маски.

В кэмбриджском музее истории науки умудрились нацепить респиратор даже на манекен, иллюстрирующий строение человеческого тела.

А канадский музей истории напомнил о бейсболе, выложив маску, защищавшую в 1992 году лицо кэтчера монреальской команды.

Напомним, ранее российские музеи принимали участие в другом международном флэшбоме, посвященном петухам.

