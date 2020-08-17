«Фонд кино» подал иск на крупнейшую сумму в своей истории. Создателей самого кассового фильма-2014 не спасли Шварценеггер и Джеки Чан
«Фонд кино» подал самый крупный иск в своей истории к производителям картин — на 222 миллиона рублей. Столько должны вернуть создатели российско-китайского фильма «Тайна печати дракона», самого дорогого из совместных в истории отечественного кинематографа. Ответчиками выступят «Русская фильм группа», ее владелец продюсер картины Алексей Петрухин и актриса Анна Чурина.
О «драконовских» мерах к провалившемуся в прокате кино сообщает 17 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на базу арбитражных судов. Дата рассмотрения иска еще не назначена. По данным издания, фильм заработал в отечественном прокате 333 миллиона рублей при бюджете в 2,3 миллиарда. При этом на создание картины «Фонд кино» выделял 90 миллионов невозвратной субсидии и 180 миллионов — возвратной, сроком расчетов по которой был март 2020 года.
Одной из причин провала картины стала пандемия (сорвался международный прокат), но не одна она. Во-первых, производство картины задерживалось – «Фонтанка» писала о том, как Шварценеггер размещал свои фотографии со съемочной площадки еще в декабре 2016 года, а в 2017 году фильм представляли в Петербурге на фестивале «Старкон». Во-вторых, фильм практически не шел в кинотеатрах и в самом Китае — его сняли после первого уик-энда и дальше продолжили показывать уже в онлайне (деньги за онлайн-продажи продюсер фильма еще надеется получить), в-третьих, картина не имела особого успеха в России.
Интересно, что это не единственный проект Алексей Петрухина, за который ему еще предстоит рассчитываться с Фондом кино. Вслед за картиной «Тайна печати дракона», который является продолжением самого кассового отечественного фильма 2014 года – «Вий» – тот собирается снимать третью часть франшизы, «Путешествие в Индию». На этот фильм также взяты деньги «Фонда Кино», но съемки на территории Индии перенесены из-за коронавируса.
Фильм «Тайна печати дракона» был снят режиссером Олегом Степченко. В картине играли Джейсон Флеминг, Рутгер Хауэр, Павел Воля (в роли Александра Меншикова), Юрий Колокольников (в роли Петра I), Андрей Мерзликин, а также Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, причем последний исполнял роль коменданта тюрьмы Тауэр. Лента является сиквелом картины «Вий»
«Фонтанка.ру»
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