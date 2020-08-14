Буквы в городе. У «Манежа» открыли «Лабиринт кириллицы», часть алфавита «сбежала» на улицы Петербурга

На площади позади Центрального выставочного зала «Манеж» возвели «Лабиринт кириллицы». Заблудиться в нем вряд ли удастся, а вот потеряться в тонкостях русского языка — просто: уличный проект посвящен истории отечественной письменности, начертанию букв — в частности. Но это лишь часть проекта «Тридцать три знака»: еще одна его составляющая — серия остроумных художественных инсталляций на городских улицах.

Обходя конструкцию лабиринта (художник и дизайнер – Юрий Гордон, архитектор – Андрей Пунин) снаружи и изнутри, посетитель получает информацию о происхождении букв нашего алфавита, о реформах языка, и о том, как визуально менялись шрифты.

Видео: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Например, публика узнает, что, наряду с приказом брить бороды и носить европейское платье, Петр I ввел новый шрифт — гражданский – и узаконил букву «Я», которая родилась в скорописи из юса малого. Буква «Ю» изначально была трехбуквенной — IOУ, и потом от нее «отвалилась» не та буква, и теперь ее по логике бы нужно читать как «Ё». А буква «У» была «двухэтажной».

«Лабиринт показывает нам пути развития кириллической письменности, начиная от ее возникновения и через драматические истории петровской реформы, которая радикальным образом поменяла внешний облик кириллического печатного шрифта, – рассказывает куратор Дмитрий Харшак. – И для достаточно глубокого погружения в тему зрителю понадобится не один час, чтобы изучить достаточно подробным образом те истории, которые изложены в лабиринте».





Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Выставку постарались максимально осовременить: возле букв разместили QR-коды, наводя на которые смартфон, гость может посмотреть художественные видео, подготовленные Виктором Пушкаревым. Еще один «аттракцион» — возможность подняться по лестнице и на смотровую площадку над лабиринтом. Новых знаний это не даст — но настроение поднимет.

Часть проекта «сбежала» из лабиринта в город. С 14 августа полтора десятка арт-объектов в виде букв, воплощенных современными художниками, появились в знаковых местах города. Среди них — сад Фонтанного дома («Ижица» Александра Шишкина-Хокусай) и двор Шереметевского дворца (разноцветная «Ш» Андрея Воронова), Никольские ряды (трогательный и нежный «Мягкий знак» Марины Колдобской) и вход в сад Мраморного дворца (полосатая, как погранстолб, буква «Ё» Андрея Люблинского), Петроградская набережная (упавший «Ять» Александра Флоренского) и стрелка Петропавловской крепости (поющая буква «Ы» Андрея Пунина), набережная Обводного канала у Планетария №1 (кирпичный «Юс малый» Покраса Лампаса) и «Севкабель Порт» («Я — мангал» Петра Белого).





Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Буквы по сути превращают наш город в большую выставочную площадку», – оценил Дмитрий Харшак.

По словам куратора, «проект ставит перед собой образовательные, просветительские цели»: «Скоро начинается учебный год в университетах, и, в частности, к сентябрю мы готовим серию лекций и мастер-классов выдающихся дизайнеров, специалистов по шрифту, по кириллице. Часть из них пройдет в режиме онлайн, часть развернутся на площадке Высшей школы экономики».





Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Интересно, что год назад на той же площадке позади «Манежа» открывался проект «Тридцать Три звука». И нынешняя экспозиция — в некотором роде ее преемница.

Выставка находится на улице, поэтому посмотреть ее можно в любое время суток – охрана «Манежа» проконтролирует, чтобы посетители соблюдали порядок. Экспозиция «Тридцать три знака», реализованная в рамках программы «Музейная линия», будет открыта до 14 октября.

Напомним, в самом «Манеже» в эти дни проходит выставка «Немосква не за горами».

«Фонтанка.ру»