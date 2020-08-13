Мариинский театр отменяет спектакли из-за коронавируса в труппе, но едет на гастроли по России Версия для печати Tweet

Мариинский театр объявил об изменениях в репертуаре фестиваля «Звезды белых ночей». Как сообщается на официальном сайте, «балетные спектакли, запланированные на период до 16 августа 2020 года, будут перенесены на другие даты, билеты действительны». В театре также сообщают о том, что сокращены репетиции балетной труппы.

Отмена спектаклей проводится на фоне многочисленных сообщений от сотрудников театра и других источников СМИ о том, что в театре гораздо больше заболевших, нежели те «два-три» человека, положительный диагноз на коронавирус у которых подтвердил худрук театра Валерий Гергиев. В редакцию «Фонтанки» поступают сообщения, что заболевших — десятки, а тестирование проводится не среди всех сотрудников, в частности, вирус, якобы, «принесли» монтировщики. Кроме того, несколько источников в театре заявляют, что заболевшие не изолируются: контактировавших с ними родственников и близких продолжают вызывать в театр.

Что характерно, в том же сообщении об отмене балетов Марииинский театр упоминает, что Валерий Гергиев и симфонический оркестр театра «продолжат посвященный 75-летию Победы гастрольный тур по регионам России, который начался 9 августа выступлениями в Москве и Твери».

Напомним, Мариинский театр возобновил работу после самоизоляции 20 июня — в этот день были даны сразу два концерта, на которых «дебютировала» так называемая «шахматная рассадка», а слушатели сидели в масках и перчатках. На этих концертах побывала «Фонтанка». Валерий Гергиев уже тогда упомянул, что среди сотрудников театра были на тот момент заболевшие COVID-19.

Однако 7 июля театр провел новые представления и с тех пор не закрывался.

3 августа Валерий Гергиев в эфире первого международного дискуссионного форума #ArtSpace рассказал, что самоизоляцию провел в размышлениях, прослушивании записей и знакомстве с новыми партитурами. А вывод труппы из самоизоляции объяснил необходимостью поддерживать профессиональную форму.

«Я 6 июня сказал (6 июня Валерий Гергиев участвовал в беседе с президентом Владимиром Путиным — прим.ред.), что не может классный хоровой коллектив помнить на пяти языках 50-60 оперных названий — они же их поют наизусть! – рассказал дирижер. Не может балетная труппа, у которой слава если не лучшей, то одной из лучших в мире пять месяцев не выйти из формы, если она не у станка, если люди не могут вместе репетировать. И это я сравнивал с выступлением спортсмена в программе Олимпийских игр, только совершенно без тренировок: просто так пять месяцев ничего не делал – и побежал на длинную дистанцию и стал прыгать в высоту. Да никуда он не побежит, он не добежит первого километра из десяти! И это было важным. Мы стали говорить в рамках этого разговора не о том, как запретить, а о том, как найти выход, и этот толчок был дан президентом. Были даны поручения Алле Юрьевне Поповой (главный санитарный врач России — прим.ред.), мы потом проработали с ней, на это ушли много часов общения, я очень благодарен Анне Юрьевне, что она считала это важным. И мы стали находить основания для того, чтобы пригласить человек 400-500 для начала в Мариинку-2».

«Фонтанка.ру»