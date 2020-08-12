Самый ожидаемый фильм проката может дождаться открытия кинозалов в Петербурге
Новость, которая за это лето появлялась в СМИ уже несколько раз: фильм Кристофера Нолана «Довод», который, согласно рейтингам ожиданий картин, интересует зрителей больше остальных предстоящих, опять поменял дату проката в России. Теперь его стоит ждать 3 сентября.
Ранее сообщалось, что международный прокат фильма стартует 26 августа в 70 странах. А в США «Довод» хотели показать на неделю позже. Теперь и в Америке, и у нас его премьера состоится в один день.
Впрочем, речь по-прежнему идет лишь о тех городах, где разрешена работа кинотеатров. Ранее стало известно, что руководство Петербурга и комитета по культуре в частности рассчитывает открыть в первой декаде сентября театры и концертные залы — при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Если это станет возможным, резона сохранять закрытыми кинотеатры не останется. И при таком раскладе «Довод» смогут посмотреть на больших экранах и петербуржцы.
«Фонтанка.ру»
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