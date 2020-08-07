«Опера – всем» покажет горожан, поющих на улицах, и отправит артистов в народ
Фестиваль «Опера – всем» отправит артистов петь на улицы и покажет, как горожане сами несколько дней исполняли песенку герцога из «Риголетто», не стесняясь прохожих.
Разыгрывать сценки в центре города всем желающим предлагали во время музыкального флешмоба, который прошёл с 3 по 7 августа. Импровизированное выступление петербуржцы все эти дни могли устроить у Дома Книги, в Летнем саду, на углу набережной Карповки и Каменноостровского проспекта, в Александровском парке, у фонтанов напротив Финляндского вокзала и в других точках в центре. Карты с указанием места, куда именно нужно прийти, организаторы каждый день публиковали в социальных сетях.
Как сообщили «Фонтанке» в Смольном, записи отрывка из «Риголетто», который любители выкладывали в социальных сетях или зафиксировали на камеры очевидцы, специально для фестиваля смонтировали в единый ролик. Части соединили так, что исполнители, кажется, подхватывают слова друг друга, и получается цельный номер. Показать, что из этого вышло, организаторы «Оперы – всем» планируют на больших экранах у сцены. Ну а самому активному певцу-любителю , который побывал на всех локациях и раз за разом исполнял «Сердце красавиц склонно к измене...» предложили в День города в 2021 году развести Дворцовый мост. Петербуржца Евгения Соболевского отведут к пульту управления и попросят нажать на кнопку, которая приводит механизм в движение.
На фестиваль, который пройдёт в Петербурге с 8 по 22 августа, всем горожанам, а не только особым гостям, всё-таки позволила прийти лично. После разрешения Администрации проводить мероприятия под открытым небом начиная с субботы, 8 августа, организаторы решили, что гулять или стоять рядом со сценой и смотреть выступления музыкантов позволительно всем. Присесть при этом не выйдет: сидячих мест не будет. Посетителей просят не забывать про маски и социальную дистанцию.
Не только петербуржцы придут к музыкантам: те тоже сделают шаг навстречу. С началом фестиваля на улицах профессиональные певцы будут петь арии. Выступления выведут в онлайн-трансляцию, чтобы показать, что опера может выходить и за пределы спектаклей.
В первый вечер, 8 августа в 20.00, в Петропавловской крепости прозвучит «Борис Годунов» Мусоргского. В эту же ночь Дворцовый мост разведут под арию «Любовь – мятежная птица» из оперы Жоржа Бизе «Кармен» в исполнении Елены Образцовой. Створки конструкции подсветят красным. Музыкальный отрывок путем онлайн-голосования выбрали горожане.
"Фонтанка.ру"
Чем заняться 7- 9 августа: «Фонтанка-SUP», «Опера — всем», выставка флоксов, арт-Россия в «Манеже»
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