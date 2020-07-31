«Увидимся через пару лет». Анимешная Билли Айлиш спела про свое будущее и собрала миллионы просмотров Версия для печати Tweet

Клип Билли Айлиш на новую песню «my future» собрал больше 4,5 миллионов просмотров за несколько часов после выхода на YouTube и свыше миллиона лайков. Анимационный ролик длится около четырёх минут. В нём режиссёр Эндрю Онорато изобразил Билли посреди леса. Девушка сидит под дождём, смотрит на луну и наблюдает, как меняется пейзаж на рассвете. Деревья оживают и поднимают её к небу. Певица говорит о том, что она «влюблена» в своё будущее и ждёт встречи с ним.

Как 31 июля отмечает издание NME, перед релизом 30 июля исполнительница разослала поклонникам письмо, в котором рассказала, что написала эту песню, когда в США ввели режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Композиция вышла «очень личной и особенной для неё», а слова сложились из «мыслей о надежде, радости и той саморефлексии», которые тогда занимали Айлиш.

Песня «my future» стала первой после прошлого релиза – главной теме к 25-му фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Она вышла в феврале 2020 года.

Согласно рейтингу сервиса Shazam, с начала 2020 года среди всех композиций, которые можно отнести к «альтернативе», россиянам больше других нравился трек Билли Айлиш «everything i wanted». Он оказался в «топе-10» по частоте запросов. В минувшем январе исполнительница завоевала все основные награды Grammy, победив в номинациях «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист».

«Фонтанка.ру»