«Увидимся через пару лет». Анимешная Билли Айлиш спела про свое будущее и собрала миллионы просмотров
Клип Билли Айлиш на новую песню «my future» собрал больше 4,5 миллионов просмотров за несколько часов после выхода на YouTube и свыше миллиона лайков. Анимационный ролик длится около четырёх минут. В нём режиссёр Эндрю Онорато изобразил Билли посреди леса. Девушка сидит под дождём, смотрит на луну и наблюдает, как меняется пейзаж на рассвете. Деревья оживают и поднимают её к небу. Певица говорит о том, что она «влюблена» в своё будущее и ждёт встречи с ним.
Как 31 июля отмечает издание NME, перед релизом 30 июля исполнительница разослала поклонникам письмо, в котором рассказала, что написала эту песню, когда в США ввели режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Композиция вышла «очень личной и особенной для неё», а слова сложились из «мыслей о надежде, радости и той саморефлексии», которые тогда занимали Айлиш.
Песня «my future» стала первой после прошлого релиза – главной теме к 25-му фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Она вышла в феврале 2020 года.
Согласно рейтингу сервиса Shazam, с начала 2020 года среди всех композиций, которые можно отнести к «альтернативе», россиянам больше других нравился трек Билли Айлиш «everything i wanted». Он оказался в «топе-10» по частоте запросов. В минувшем январе исполнительница завоевала все основные награды Grammy, победив в номинациях «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист».
«Фонтанка.ру»
Чем заняться в сети и офлайн 31 июля–2 августа: выставка гаражей, Instagram-мюзикл, Beat Film Festival, возрождение Мариинского
Новости
-
-
31 июля 2020 - Трамваям сыграли Бетховена. Оркестр оккупировал депо на Васильевском — получилось необычно и красиво
-
31 июля 2020 - «Увидимся через пару лет». Анимешная Билли Айлиш спела про свое будущее и собрала миллионы просмотров
-
31 июля 2020 - Варнава, Собчак и Лолита побеждают политиков под музыку - вышел новый клип Лободы. Это совместный трек с рэпером Фараоном
-
31 июля 2020 - «Непобедимое солнце»: Новый роман Пелевина получил обложку и дату релиза
-
31 июля 2020 - ДиКаприо заглянет в затерянный мир. Актер превратит в сериал роман «Остров» Хаксли
Статьи
-
30 июля 2020, 19:15С 1 августа в России понемногу начнут открываться кинотеатры. Когда они заработают в Петербурге - до сих пор точно не известно. Показывать особенно нечего - премьеры хитов перенесены на осень, остается только прокатывать ленты, не вышедшие в конце марта-начала апреля. Единственная новая картина, с которой прокат начнется в посткарантинных условиях - комедия «Хэппи-Энд» (жителям Петербурга, если ничего не измениися, придется довольствоваться стриминговыми сервисами). Несмотря на не самый оригинальный сюжет, она вселяет надежду, что после карантина все будет не так безнадежно.
-
29 июля 2020, 15:08Русский музей открыл выставку даров в Корпусе Бенуа, Михайловском замке, Мраморном и Строгановском дворцах. Всего представлено порядка полутора тысяч предметов почти от 600 дарителей: начиная от императорских подарков (среди них такие хиты, как «Последний день Помпеи» Карла Брюллова и «Садко» Ильи Репина) и до новейших вещей наших современников, от древнерусской иконописи и народного искусства до авангарда и Игоря и Екатерины Пестовых.
-
29 июля 2020, 18:29Набокова, Есенина, Маяковского, Шолохова спрячут от детей под ключ. Так рекомендует Минкульт российским библиотекам. «Фонтанка» узнала, где городские читальни теперь будут хранить «запрещенку», и почему под замок могут попасть даже Дюма с Конан Дойлом.
-
28 июля 2020, 10:19Музыкальный продюсер, совладелец клуба «Морзе» и автор популярного телеграм-канала «Пока Мадонна Спит», посвященного новой музыке, Денис Рубин по просьбе «Фонтанки» выбрал самые интересные, на его вкус, альбомы июля, которые вы могли пропустить. И аргументировал выбор.
-
-
-
-
-