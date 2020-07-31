Варнава, Собчак и Лолита побеждают политиков под музыку - вышел новый клип Лободы. Это совместный трек с рэпером Фараоном Версия для печати Tweet

На YouTube-канале украинской певицы Светланы Лободы вышел новый клип. Видео на песню Boom Boom (18+) спродюсировал комик Александр Гудков, а «фишкой» самой песни является то, что это — совместный трек Лободы с рэпером Фараоном. В нем Глеб Голубин (так зовут рэпера) читает гостевой куплет.

Режиссерами клипа стали Роман Ким и Михаил Семичев. Другая их известная работа – «Цвет настроения синий» Киркорова.

Нынешняя работа типична для творчества Гудкова степенью гротеска и сюрреализма. Клип начинается с цитаты идеолога феминизма — французской писательницы Симоны де Бовуар. Потом читающие ее губы поворачиваются на 90 градусов и превращаются в декорацию в форме вагины, сквозь которую проходят участницы странного «конкурса». Зрителю показывают некий зал с круглым, как в ООН, столом, за которым сидят мужчины в деловых костюмах, напоминающие политиков. В центр поочередно, в соответствии с номером на табло (как в электронной очереди), выходят женщины в странных нарядах (например, у Собчак — объемная прическа в форме женской груди) и не менее странно танцуют. Мужчины же, как на аукционе, оценивают дам, поднимая вверх таблички. Неугодных сбрасывают в яму – именно так происходит с героиней Лолиты (впрочем, та еще возвращается в последних кадрах, чтобы блеснуть актерской игрой). Понравившиеся барышни вызывают у мужчин гипнотический эффект, заставляющий вспомнить клип Little Big Hypnodancer.





Фото: кадр из клипа Фото: кадр из клипа

В конце происходит нечто кровавое (не зря песня называется «Бум-бум») и женщины меняются с мужчинами местами – теперь уже угнетенные оценивают угнетателей и сбрасывают тех в яму. Одним словом, все вполне в духе современной повестки.

Помимо самой Лободы, Лолиты и Фараона в клипе приняли участие юмористка Екатерина Варнава, блогерша Ида Галич, модель Мария Миногарова, Ксения Собчак и другие известные девушки.

Примечательно, что, несмотря на солидное количество просмотров (уже почти 800 тысяч), у клипа не менее солидное количество дизлайков – 55 тысяч. Лайков куда меньше – 31 тысяча.

Чем Boom Boom так не понравился зрителям, можно примерно понять, почитав комментарии – кто-то не оценил участие в треке Фараона, кому-то надоел стиль и юмор Гудкова, а многие и вовсе сравнивают новый клип Лободы с клипами Little Big. И сравнение, увы, не в пользу украинской певицы.

Также много комментариев о том, что люди не поняли смысл клипа, но кое-кто углядел в нем фем-пропаганду и влепил дизлайк уже за это.

Кстати, необычные творческие союзы – это уже практически фишка Лободы. Ранее певица снялась в клипе "Frau und Mann" группы Lindemann – сольного проекта лидера Rammstein Тилля Линдеманна.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»