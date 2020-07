«Довод» Кристофера Нолана обрел дату проката в России. Осталось открыть петербургские кинотеатры

Долгожданный триллер Кристофера Нолана «Довод», релиз которого неоднократно переносился из-за пандемии, обрел дату проката — единую для 70 стран. За пределами США — в том числе и в России — картина выйдет 26 августа. Об этом сообщает издание Variety.

Интересно, что международный прокат для картины начнется раньше домашнего — в США — и то, в избранных городах, – фильм выйдет в свет 3 сентября, в преддверии уик-энда на местный День труда. А вот дата релиза в Китае пока не определена: изначально в местных кинотеатрах не разрешали показывать фильмы длиннее двух часов, а «Довод» длится два с половиной. Однако затем китайские кинотеатры начали запрашивать и другие длинные фильмы в надежде на грядущие послабления.

Напомним, изначально предполагалось, что зрители посмотрят «Довод» 17 июля, но дату неоднократно меняли. СМИ отмечают, что неизвестно, насколько нынешняя дата релиза — окончательная, однако, в случае выхода в этот день, «Довод» станет первым новым блокбастером, показанным в кинотетрах после начала пандемии.

Just in: Shot with IMAX Cameras, Christopher Nolan’s highly anticipated @TENETFilm coming to IMAX theatres worldwide starting August 26. #IMAX tickets on sale soon. pic.twitter.com/l9VcfWHGtO