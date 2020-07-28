«Довод» Кристофера Нолана обрел дату проката в России. Осталось открыть петербургские кинотеатры
Долгожданный триллер Кристофера Нолана «Довод», релиз которого неоднократно переносился из-за пандемии, обрел дату проката — единую для 70 стран. За пределами США — в том числе и в России — картина выйдет 26 августа. Об этом сообщает издание Variety.
Интересно, что международный прокат для картины начнется раньше домашнего — в США — и то, в избранных городах, – фильм выйдет в свет 3 сентября, в преддверии уик-энда на местный День труда. А вот дата релиза в Китае пока не определена: изначально в местных кинотеатрах не разрешали показывать фильмы длиннее двух часов, а «Довод» длится два с половиной. Однако затем китайские кинотеатры начали запрашивать и другие длинные фильмы в надежде на грядущие послабления.
Напомним, изначально предполагалось, что зрители посмотрят «Довод» 17 июля, но дату неоднократно меняли. СМИ отмечают, что неизвестно, насколько нынешняя дата релиза — окончательная, однако, в случае выхода в этот день, «Довод» станет первым новым блокбастером, показанным в кинотетрах после начала пандемии.
Just in: Shot with IMAX Cameras, Christopher Nolan’s highly anticipated @TENETFilm coming to IMAX theatres worldwide starting August 26. #IMAX tickets on sale soon. pic.twitter.com/l9VcfWHGtO— IMAX (@IMAX) July 27, 2020
Напомним, ранее стали известны новые сроки выхода на экраны таких картин, как «Мулан», продолжения «Аватара» и «Звездных войн», «Человек-паук» и «Форсаж 9».
Работа кинотеатров в Петербурге пока не разрешена – в то время как столица пустит первых зрителей на площадки с 1 августа. Проблему, как сделать коллективный просмотр фильмов безопасным, обсуждают в разных странах мира. В Париже в 2021 году откроется кинотеатр, зрительный зал которого будет поделен на установленные на различной высоте ложи. Синефилы уже сравнили его с залом Галактического сената из «Звездных войн».
«Фонтанка.ру»
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