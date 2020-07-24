Stereoleto состоится: «живьем», в «Севкабель Порту» и с Земфирой

Организаторы Stereoleto подтвердили, что фестиваль в этом году состоится очно, и сообщили даты: мероприятие пройдет в первый уикенд осени — 5 и 6 сентября. Его площадкой станет «Севкабель Порт».

Из-за того, что иностранные участники не смогут приехать, был составлен альтернативный лайн-ап. Хедлайнером осталась Земфира. Кроме нее, в Петербурге выступят Noize MC, Хаски, СБПЧ, РАДАР, Молчат Дома, Папин Олимпос, Свидание, Хадн Дадн, СОЮЗ, UNDERHOOD, Со мною вот что, Недры, Краснознаменная дивизия имени моей бабушки, Алена Швец, Intelligency, Друг Диджея, Меджикул, PLOHO, Анна Ворфоломеева, Трипинадва, Деревянные Киты и другие.

Кто из артистов в какой именно день будет выступать — пока не сообщается. Все приобретенные ранее билеты будут действительны, новые — скоро поступят в продажу. Изначально планировалось, что фестиваль пройдет 4-5 июля.

Напомним, ранее белорусская группа Intelligency стала лидером по числу запросов в музыкальный поисковик Shazam на территории России — песня «Август» получила бешеную популярность благодаря Tik-Tok. А Земфира 1 апреля выпустила новый сингл «Крым».

«Фонтанка.ру»