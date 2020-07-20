Фото: предоставлено издательством / коллаж Если бы в Лондоне было своё Купчино — «Северо-Запад» Зэди Смит и ещё 5 важных книг июля Версия для печати Tweet

На русском языке вышел «Северо-Запад» Зэди Смит — роман о том, как место не красит человека, а уничтожает. Литературный обозреватель «Фонтанки» прочитала книгу и объясняет, почему она должна стать настольной для российских писателей.

Добро пожаловать в Колдвелл — это такое лондонское Купчино. Если ты родился здесь, то знай: будешь ходить (sic! — «ходить», а не «учиться») в Брейтонскую государственную школу. Никогда не поступишь в хороший вуз, а если и поступишь, то не сможешь воспользоваться плодами просвещения. Станешь до старости просиживать штаны у телевизора и ждать милостей от государства.

В Колдвелле британская писательница с ямайскими корнями Зэди Смит поселила героев романа «Северо-Запад». Ирландка Ли Ханвелл не блещет знаниями в школе, но любит вечеринки, подсаживается на легкие наркотики. Её подруга Кейша Блейк — подающая надежды ученица, первая из многодетной семьи ямайских мигрантов, кто получил высшее образование. Однако, взбираясь на вершину социальной пирамиды, она самостоятельно и добровольно обрушивается оттуда. С темнокожим наркоманом Феликсом Купером, сыном растафарианца, девушки не знакомы. Зато узнают через двадцать лет, когда их затянет в водоворот событий, связанных с убийством парня. «А счастье было так возможно, так близко!» — справедливо можно сказать о каждом из персонажей.



русская и британская обложка книги



Фото: предоставлено издательством русская и британская обложка книгиФото: предоставлено издательством

Расовая дискриминация, бедность, гендерное неравенство — к моменту выхода «Северо-Запада» (на английском книжку напечатали в 2012 году) Зэди Смит в социальной прозе поднаторела. Её дебютный роман «Белые зубы» о детях из смешанных семей стал международным бестселлером, книга «Время свинга» об американской звезде, строящей школу в Африке, была номинирована на Букеровскую премию. Но «Северо-Запад» — нечто особенное в творчестве Смит: здесь писательница впервые говорит о магии места. О силе, которая даже больше, чем цвет кожи или религия, предопределяет твою жизнь.

Колдвелл — местечко вымышленное, но расположилось на вполне реальном лондонском северо-западе, там, где росла сама писательница. На левом берегу Темзы, за Букингемским дворцом и Лондонским зоопарком, в XIX веке появились ряды стандартных домиков — «благоустроенное сельское жилье для тех, кто устал жить в городе. Полугородское жилье для тех, кто устал от сельской местности». После перестроек и урбанизации XX века многое изменилось: небесную линию, «необлагороженную, необлагораживаемую», проткнули шпили небоскребов, тротуары заполнила пёстрая многорасовая толпа. Здесь грязно и небезопасно — ничего общего с пышными открыточными видами Лондона. Мусульманская мечеть тут соседствует со старинной англиканской церковью, где собираются «поляки, индийцы, африканцы, жители Карибов /…/ в ярких одеждах»: «Бумы и спады никогда сюда не доходят. Здесь вечный спад».

Когда-нибудь по северо-западу Зэди Смит так же, как по Дублину Джойса, будут водить экскурсии. Но пока важно понять механизм, который руководит судьбой героев. Если в предыдущих романах на первый план выходили мотивы национальные и расовые (так, Самад Икбал из «Белых зубов» страдал из-за разрыва между мусульманской религией и практикой лондонской жизни), то героев «Северо-Запада» ничего подобное не гнетет. Блейк с её ямайскими корнями достигает большего, чем белокожая Ханвелл. И тем не менее на определённом этапе включается программа самоуничтожения: социальная детерминация тут заложена в карте города, запрограммирована в маршрутах, которыми ты ходишь из дома на работу и обратно, намертво впечатана в названия второсортных сетевых магазинов. Из Колдвелла можно уехать, но его (как и Петербург / Купчино / подставьте любой другой топоним) никогда не выдавишь из себя.

Важно, что автор передаёт эту, в общем, несложную идею филигранно, превращая текст в стилистический аттракцион. У каждого героя тут свой голос: если часть, посвящённая Ли, балансирует на грани потока сознания, то мир рациональной Кейши раздроблён на 185 подглавок-пунктов. Читатель не знает, что ждёт его на следующей странице — глава в форме девичьей школьной анкеты или переписки по e-mail? Мини-пьеса об охлаждении отношений в семье или GPS-маршруты прогулок по Лондону? А описание рта одной из второстепенных героинь Зэди Смит оформляет так:





Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством

Эта изощрённость, конечно, была важной планкой для Смит, первые романы которой устроены гораздо проще. Но то же самое качество — и повод обратить внимание на «Северо-Запад» для российских читателей, не избалованных хорошей социальной прозой. Все авторы этого толка у нас — начиная с Чернышевского и заканчивая лауреатом «Нацбеста»-2019 Андреем Рубановым — пишут «просто, как мычание»: «Я правду-матку рублю, тут не до красивых оборотов». А жаль: отклонились бы от привычного курса — глядишь, и о Купчино появился бы международно признанный роман.

Что ещё читать в июле

Ксения Кнорре Дмитриева. «Найден, жив!» Записки о поисковом отряде «Лиза Алерт». М: Бомбора, 2020. 288 с.

«3 октября 2015 года поехала писать репортаж для «Новой газеты» о поиске «Лиза Алерт». До сих пор пишу и никак не уеду с поиска», — отмечает журналист и руководитель пресс-службы отряда «Лиза Алерт» Ксения Кнорре-Дмитриева. В книге собраны её заметки об экспедициях с 2015 по 2019 годы, а заодно и ответы на некоторые практические вопросы — почему пропавших ищут ночью, как волонтеры для спасения людей используют вездеходы, и кому отказывают в помощи.





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«Ведьмы из Варбойс: хроники судебного процесса». СПб.: Лимбус Пресс, 2020. 288 с. Перевод, комментарии и послесловие Дениса Хрусталёва

Порой история подбрасывает удивительные находки. Такие, как процесс над двумя ведьмами, прошедший в английской деревушке Варбойс в 1593 году. Двух ни в чем не повинных женщин казнили через повешение, обвинив в убийстве ни много ни мало самой леди Кромвель. Перед вами — подробнейшая хроника тех событий, составленная очевидцами. Документ как никогда актуальный в наши времена «охоты на ведьм», к тому же, снабжённый скрупулёзным научным комментарием.





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Жак Лоб, Жан-Марк Рошетт и Бенжамин Легран. «Сквозь снег. Графический роман». СПб.: «Питер». 248 с.

Если вы смотрели фильм «Сквозь снег» оскаровского лауреата Пона Джун-хо или одноименный сериал, пора вспомнить: в основу обоих экранизаций лёг постапокалиптический комикс Жака Лоба и Жана-Марка Рошетта. Его, наконец, выпускает на русском издательство «Питер». Итак: из-за попыток учёных остановить глобальное потепление в мире начался новый ледниковый период. Горстка выживших мчится на поезде сквозь снег, не зная, какая их ждёт судьба.





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Чарльз Буковски. «О пьянстве». М.: Эксмо, 2020. 320 с. Перевод Максима Немцова

Кому ещё писать о пьянстве, как не Чарльзу Буковски, этому литературному задире, бабнику и склочнику. В сборник вошли его письма, рассказы и стихи на животрепещущую тему. А перевёл их небезызвестный по работе с текстами Берроуза, Керуака, Боба Дилана Максим Немцов.





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Питер Акройд. История Англии: «Основание», «Тюдоры». М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020. Перевод В.В. Краснянской и И.А. Черненко

Для тех, кто любит «Лондон» Питера Акройда, – хорошие новости от издательства «КоЛибри»: Здесь начали выпускать шеститомную историю Англии, написанную одним из главных британских постмодернистов. Это что-то вроде «Истории Российского государства» от Бориса Акунина — увлекательно, ненаукообразно, хотя и очень многословно. Пока вышли только два первых тома: «Основание» — про период от строительства Стоунхенджа и до времён Генриха VII, и «Тюдоры» — от Генриха VIII до Елизаветы I.





Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»