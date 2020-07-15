В лондонском метро удалили крыс Бэнкси и дали художнику совет

Граффити Бэнкси не оценили в подземке британской столицы. Как сообщает Independent, новая работа художника была удалена Транспортной компанией Лондона.

«Мы ценим порыв вдохновлять людей носить маски, что большинство пассажиров и так делают», – по-британски подчеркнуто вежливо заметил представитель метрополитена.

Он уточнил, что в данном случае работа была удалена в силу строгой политики компании: никаких граффити.

«Мы бы предложили Бэнкси сделать новую версию своего призыва к пассажирам в более приемлемом месте», – добавил собеседник СМИ.

Напомним, о своей новой работе Бэнкси рассказал в инстаграме накануне — по-видимому, сделав это с большой задержкой. Потому что в метрополитене уточнили, что работа была удалена уже несколько дней назад.

Художник, одевшись в костюм химзащиты, расписал вагон поезда крысами-хулиганами, «чихающими» без масок на сиденья и летающими на средствах индивидуальной защиты, как на парашютах.

Британские СМИ уточняют, что Бэнкси разместил свою работу после того, как было объявлено об обязательном ношении масок в английских магазинах с 24 июля. Штраф за нарушение правила может составить до 100 фунтов (порядка 9 тысяч рублей).

Крысы – постоянный мотив в творчестве Бэнкси. Во время изоляции он расписал ими собственную квартиру. Пост собрал свыше двух с половиной миллионов «лайков».

«Фонтанка.ру»