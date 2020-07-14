Бэнкси запустил в метро «коронавирусных» крыс под хит 1990-х
Культовый художник Бэнкси разукрасил лондонскую подземку, «населив» ее своими «фирменными» крысами. Видео о вояже в подземелье он разметил в Instagram.
Художник расписал вагон метро, одевшись в костюм химзащиты, подобно сотруднику, дезинфицирующему транспорт. Так автор в очередной раз остался неузнанным. Его крысы, «усевшиеся» над сиденьями, будто бы чихают, заливая все вокруг мерзкой зеленой жидкостью. Они также появились на стенах – летающие на одноразовых масках, словно на парашютах.
В конце видеоролика цитирует, немного видоизменив, хит 1997 года группы Chumbawamba — Tubthumping, также известный как I Get Knocked Down («Я был сбит с ног»). Оставляя надписи на стенах и дверях вагона, Бэнкси заменил слова на I Get Lockdown (lockdown – «карантин», прим.ред.). Когда двери поезда закрываются, зритель видит следующую строчку песни — But I get up again («Но поднялся вновь»). Эти кадры показаны под соответствующую музыку.
Напомним, в июне в Италии была обнаружена работа Бэнкси, посвященная теракту в парижском концертном зале Батаклан, и украденная, как и многие другие работы художника. Подозреваемых в краже задержали.
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