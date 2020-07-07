Названы сроки открытия дворца в Павловске
Директор ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева 7 июля рассказала, когда посетители смогут не только гулять по парку, но и посетить музеи. «Думаю, что 16 июля мы откроем дворец и часть — только част — павильонов, — рассказала она. — Потому что в таких павильонах, как Пиль-башня, мы не сможем обеспечить стандарт безопасности, там только один человек может находиться».
Дементьева также предупредила, что и во дворце открыть получится не все залы — это связано с его планировкой: дворец строился для жизни, а не для визитов.
«Там много узлов, в которых группы не развести, потоки будут сталкиваться», — объяснила она.
Маршруты в настоящее время прорабатываются. Уже известно, что будет открыта половина Марии Федоровны (в режиме: пять человек вышли — заходят следующие), и посетители точно увидят парадные залы.
А вот Музей костюма, видимо, не откроется вовсе: он популярен в первую очередь среди специалистов.
Напомним, ГМЗ «Павловск» открыл ворота своего парка первым из пригородных музеев-заповедников, это произошло 28 июня. С тех пор его посетило 29 тысяч человек, что, по словам Веры Дементьевой, «неплохая цифра».
Напомним, ранее о резком снижении посещаемости сообщили в ГМЗ «Петергоф»: 7 июля там прогнозируют всего полторы тысячи гостей.
«Фонтанка.ру»
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