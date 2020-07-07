Директор ГМЗ «Петергоф»: «Мы приняли совершенно других людей»

Директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая поделилась первыми впечатлениями после начала работы парка. По ее словам, основная проблема, которую зафиксировали в музее, — «люди очень плохо справляются с электронными билетами».

Изменилось и поведение самих посетителей в парке. «Мы приняли совершенно других людей. Они в чем-то осторожны, в чем-то растеряны», — оценила Кальницкая.

При этом рекордным выглядит падение числа посетителей.

«В первый день работы в парке побывало 10 тысяч человек, во второй — 15 тысяч, в воскресенье — 5 тысяч, а в понедельник — меньше тысячи», — поделилась Елена Кальницкая.





Фото: peterhofmuseum.ru Фото: peterhofmuseum.ru

По состоянию около полудня 7 июля в парке единовременно находилось 620 человек (при допустимом максимуме в 9 тысяч). По словам музейщиков, это означает, что за этот день общее число посетителей достигнет порядка полутора тысяч — до пандемии, «если бы это был обычный день», за день в парке бы побывало 25-30 тысяч человек.

Напомним, Нижний парк Петергофа, а также Александрия и Ораниенбаум, начал работу 3 июля.

«Фонтанка.ру»