«Больше пяти не собираться». Гатчина назвала сроки открытия дворцов с «докарантинными» ценами

Гатчинский дворец откроется для посетителей 7 июля, а Приоратский начнёт работать с 11 июля. Об этом 6 июля сообщил в официальной группе музей-заповедник «Гатчина». «Для обеспечения безопасности гостей разработаны особые правила посещения всех объектов», — информируют здесь.

Гатчинский дворец будет работать все дни, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00. Билеты доступны и онлайн и в кассах, которые работают до 18.00. «При оплате услуг в кассе рекомендуется использовать бесконтактный способ», — подчеркивают в музее.

Гости смогут попасть во дворец как самостоятельно, так и в группах по пять человек. Заглянуть можно только в парадные залы центральной части памятника. Двигаться разрешат лишь в одном направлении, а в зале смогут собираться не больше пяти человек.

«При посещении музея рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, вход во дворец возможен только в средствах индивидуальной защиты. Гигиенические маски и перчатки гости могут принести с собой или приобрести во входной зоне музея», — отмечают в ГМЗ. Как добавляют тут, цена билетов осталась «докарантинной»: 450 рублей для взрослых и 200 рублей для учащихся.

Подробности о работе Приоратского дворца читайте в группе музея.

Напомним, петербургские музеи начали открываться с 6 июля. Эрмитаж планирует принять первых гостей 15 июля. О том, как и когда начинают работу другие музеи — читайте в материале «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»