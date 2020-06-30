Гитарист «Кино» впервые выпустит сольный диск. Показываем обложку

Музыкант Юрий Каспарян, гитарист легендарной группы «КИНО», впервые выпустит сольный диск. Релиз семидюймовой виниловой пластинки проекта «YK» намечен на сентябрь 2020 года. Об этом во вторник 30 июня сообщил издатель проекта, петербургский лейбл Maschina Records.

«Дебютный сингл нового проекта гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна включает в себя две абсолютно новые инструментальные композиции «Vitamin C» и «Vitamin D», которые напомнят слушателям не только о композициях проекта «Старт», но и о поздних работах «Кино», — сообщает сайт издательства.

Опубликованный тизер с фрагментом новой музыки Юрия Каспаряна отсылает слушателя прямиком в 1980-е.

Сингл будет выпущен в двух вариантах — в классическом чёрном виниле и суперпрозрачном виниле с автографом Юрия Каспаряна. Ранее в интервью «Фонтанке», приуроченном к выходу клипа группы Кино «Мама мы все тяжело больны», музыкант раскрыл секрет названия проекта и пообещал полноценный альбом после первого миньона.

«Он называется YK. «Уайкей». Аббревиатура от Yuri Kasparyan. Немного накопилось каких-то инструментальных мелодий... Сделали программу. Скоро выпустим пластинку с двумя пьесами и продолжим работать над альбомом», — рассказал Юрий Каспарян «Фонтанке» в мае.

Осенью 2019 года музыкант представил проект живьём в Москве. В Youtube есть любительские записи этого шоу.

Осенью 2020 года музыканты «Кино» представят реюнион группы, которая даст концерты в Москве, Минске, Риге и Петербурге. Два петербургских шоу пройдут в Ледовом Дворце 31 октября и 1 ноября. В выступлениях примут участие гитарист и соавтор музыки «Кино» Юрий Каспарян, басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. Голос Виктора Цоя оцифрован с оригинальных многоканальных записей, которые последовательно переиздаёт Maschina Records. О том, как возникла идея реюниона и как идёт работа над концертами, ранее «Фонтанке» рассказал продюсер проекта, сын Виктора Цоя и автор видео для этих шоу Александр Цой. О репетициях, которые проходят в Петербурге, нам рассказал Александр Титов. В ближайшие дни состоится релиз ранее неизвестного альбома «Кино» 1986 года «Любовь – это не шутка».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»

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