«Новая Голландия» открылась для посетителей. «Фонтанка» показывает «Дом 12» и новые прогулочные зоны

Утро понедельника «Новая Голландия» встретила открытыми дверями — и почти полным отсутствием посетителей. Придя через 10 минут после открытия, корреспондент «Фонтанки» первым оставил следы на разровненных граблями дорожках парка. Естественно, следы эти легли в направлении Дома 12: из бывших складов леса это здание первым прошло реставрацию.

Внутри ещё идут работы, но ранее сообщалось, что Дом 12 займут основной зал ресторана Cococouture, музей современного искусства «Гараж», открытие которого запланировано уже на следующий год, на первом этаже, ближе к другим зданиям лесных складов), а также цифровой дом компании «Газпром нефть» (2 и 3 этажи), где будет вестись разработка новых продуктов в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Часть территории планируется сделать открытой для публики.





Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру" Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

Территория вокруг Дома 12, включая набережную Крюкова канала, теперь доступна для прогулок. Те, кто проводил лето в Ленобласти, оценят: здание окружено кустами любимой детской ягоды — каринки (ирги). В администрации острова «Фонтанке» рассказали, что вообще-то планировалось, что плодоносить кусты, привезенные из Германии, не будут, но местами ягоды уже не только появились, но и практически созрели.





Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру" Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

Гулять можно как рядом с ними, так и по аллее: к сожалению, этой весной буйное цветение её деревьев петербуржцы могли наблюдать только из-за пределов острова. А сейчас это просто приятный сад, где деревья уже отцвели, зато можно полюбоваться пышными кустиками астильбы.

Зато нехватку цветов восполняет травяной сад — сейчас в нем еще не нарушена опрятность дорожек, не запылились и не поломаны растения, а главный хит, терпко-фиолетовый шалфей, — в самом соку.





Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру" Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

С развлечениями пока туго: они запрещены во избежание распространения заболевания. По этой же причине нет пуфиков и кресел на газоне. Зато есть летние террасы кафе Cococo Bistro (откроется на днях) и во внутреннем дворике «Бутылки». Детская площадка закрыта.

Из новинок — полным ходом идет разлиновка площадки для стритбола. Супрематического вида поле оформлено художником Алексеем Лукой. Планируется, что пространство будет готово через две недели.

«Фонтанка.ру»