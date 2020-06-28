Новая Голландия открывается с понедельника — вместе с новыми территориями

С 29 июня открывается для посещения Новая Голландия — информация об этом появилась в официальных аккаунтах культурной урбанизации в соцсетях. Примечательно, что так как за время изоляции завершилось благоустройство новой части парка, гости смогут открыть для себя что-то новое, в частности, прогуляться вокруг Дома 12.

«Вход на остров пока будет по-прежнему осуществляться через 2-й мост Круштейна напротив здания «Бутылка», – уведомляют посетителей. – Все кафе острова будут работать только в формате летних террас и take away. Терраса Kuznyahouse будет работать только по предварительной брони. Остальные резиденты острова установят у «Бутылки» пункты приема и выдачи заказов, с которыми гости смогут расположиться на террасе во дворе здания. Вход в сами здания закрыт».

Пока что не работают детская площадка, а на газонах нет пуфов и стульев. Зато функуионируют подземные туалеты.

На официальном сайте проекта разместят индекс загруженности острова, чтобы перед выходом из дома можно было оценить, стоит ехать в Новую Голландию или нет.

Напоминаем, парк открыт с понедельника по четверг с 9.00 до 22.00, с пятницы по воскресенье с 9.00 до 23.00. ⁣

"Фонтанка.ру"