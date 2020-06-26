Чем заняться 26-28 июня: «Пикник» и Geek Picnic, онлайн-выпускной «ВКонтакте» и «Алые паруса», «Сплин» и «Би-2»

Эх, каким могло быть лето — «Алые паруса», «Рок над Волгой», Geek Picnic… Но пока все идет не так, как хотелось бы, наслаждайтесь этими событиями онлайн. Или забирайтесь в машину: в автокинотеатре проходят концерты с «живыми» «Пикником», «Чиж и Ко» и Бутусовым — и да, это в Петербурге.

Козловский, Бондачук и Бекмамбетов на фестивале Тарковского

До 30 июня, 18+

Обычно Международный фестиваль имени Андрея Тарковского проходит в Ивановской области. В 2020 году первым из российских кинофорумов он рискнул уйти в онлайн, сохранив сроки проведения. Будут и торжественные церемонии — их проведут Алексей Агранович и Ксения Раппопорт.

«Мы сократили количество фильмов, но качество их осталось прежним — рассказал генпродюсер Константин Шавловский. — Конкурсная программа собрана Андреем Плаховым еще до карантинных мер, и на наше счастье большая часть дистрибьюторов согласились на рискованный для них шаг — показ фильмов в интернете. Конечно, мы будем принимать антипиратские меры, но от пиратства намного сложнее уберечь картины — и все-таки в конкурсной программе будет восемь российских премьер! Для нынешнего июня это очень много».

Программа включает открытые интервью — с Данилой Козловским, Федором Бондарчуком, Тимуром Бекмамбетовым, Павлом Пепперштейном и другими.

Полное расписание фестиваля доступно на сайте. Фильмы, прямые трансляции церемоний, а также беседы с гостями покажут на tvzavr.ru/zerkalo/. Фильмы внеконкурсной программы доступны все время фестиваля, конкурсной — по расписанию. При желании общаться с гостями можно в zoom — следите за фестивальными соцсетями.

«Чиж», Бутусов и «Пикник» «живьем»

26-28 июня, 20.00, 16+

Ура, в Петербурге — «живые» концерты! Правда, формат несколько странный: слушать их придется из машины, да еще и на той FM-волне, на которой скажут на месте. Вот такой вот трехдневный фестиваль «Белая полоса возвращения» пройдет в логопарке «Осиновая роща» (это прямо у КАДа, не пугайтесь). Билет приобретается на машину, вне зависимости от числа пассажиров (не переборщите, изоляция все-таки). Группы будут играть по одной в день: 26 июня — Вячеслав Бутусов и его «Орден Славы», 27 июня — «Пикник», 28 июня — «Чиж и Со». Важно: фестиваль проводится в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом.

Инструктаж и билеты тут.

Мадригал XVI века встретится со стихами Гертруды Стайн

26 июня, 19.00, 12+

Молодые академические музыканты Петербурга оказались готовы к онлайн-формату. 26 июня они дадут концерт «Инструменты и голос» в музее-квартире Леонтия Бенуа. Представление, разнообразное по содержанию и охваченным эпохам, пройдет в прямом эфире. В программе мадригал Джезуальдо XVI века соседствует с сочинением нашего современника Адриана Мокану на стихи Гертруды Стайн, ария Cold Song из оперы Генри Пёрселла «Король Артур» — с кавер-версией песни группы Velvet Underground, романс Глинки «Сомнение» — с пьесой Настасьи Хрущевой «Словно в сказке».

Концерт начнется здесь.

Почему на Венере плохая погода

26 июня, 15.00, 3+

Рассказывать детям об астрономии — дело непростое, особенно если вы гуманитарий, и не хотите, чтобы потомки повторили ваш путь. Можно доверить процесс профессионалам. Например, 26 июня в 15.00 Александр Вшивцев, астроном и лектор-методист Ижевского планетария АНО «ИЖАСТРО», расскажет о «Планете бурь» — Венере.

Бесплатная трансляция будет тут.

Вся правда о лесах России

26 июня, 20.00, 6+

Цикл онлайн-бесед «Лесной вопрос» будет вести руководитель лесного отдела «Гринпис» Алексей Ярошенко, и в каждой лекции он разберет одну из проблем, связанных с российскими лесами, законодательством и с тем, как на самом деле обстоят дела. Первая лекция из цикла — самая глобальная и касается вопросов, которые может решить только общество в целом.

Регистрация и ссылка на трансляцию — тут.

Клетки человеческого тела как персонажи драмы

26 июня, 20.00, 12+

Сотрудник OpenLab «Генные и клеточные технологии» кардиолог Роман Урсан способен рассказать о том, что происходит в наших организмах, как на настоящих театральных постановках. Что делается при аутоиммунном заболевании, как ведут себя клетки, и как наше тело воспринимает лекарства, — он объясняет, используя персонажей-вампиров, клептоманов, киллеров, а также тусовки и шпионские игры. Не случайно его лекция называется «Скандалы, интриги, расследования в мире клеток».

Регистрация тут, лекция платная.

Польза Луны и уроки коронавируса от Geek Picnic

27 июня, 16.00, 6+

В этом году попасть на Geek Picnic можно бесплатно, правда, — по регистрации. «Очная» часть тоже по-прежнему планируется, но до нее еще надо дожить. Общая тема фестиваля — «Мультивселенная»: другие пространства, параллельные реальности, иные миры. В программе можно найти лекцию популяризатора науки Виталия Егорова о лунной нефти, рассказы о выгорании и мотивации, обсуждение того, как «ковид открыл глаза» на города, в которых мы живем, и прочее. Будет детская сцена, будут кинопоказы и даже котики.

Расписание и регистрация тут.

Все звезды российских чартов на выпускном «ВКонтакте»

27 июня, 18.00, 16+

Для тех, кто заканчивает школу в 2020 году, и выпускной будет необычный — онлайновый: организует его аж сеть «ВКонтаке», а среди участников — Баста, Тимати, Тима Белорусских, HammAli & Navai, JONY, NILETTO, Ramil’ и Zivert. В списке специальных гостей — MORGENSHTERN и Клава Кока. Шоу будут вести Ида Галич, Владимир Маркони и голосовая помощница «Маруся». Начало в 18.00.

Трансляция — на странице.

Алые паруса проплывут онлайн

27 июня, 22.30, 0+

Интересно, как сложилась бы судьба Ассоль, дождись она алых парусов только в экране компьютера? Подумать над этим можно будет в ходе онлайн-трансляции ежегодного праздника выпускников. Показывать его будут вкупе с концертом, как водится. В нем участвуют Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, дуэт RASA, группа «Звери» Тимур Родригез, Явь, IOWA и Светлана Сурганова. Вести шоу будут Иван Ургант и Дарья Александрова, а режиссером стал Василий Бархатов, известный постановками в Мариинском.

Трансляцию праздника, включая проход брига «Россия», покажут в эфире и соцсетях «Пятого канала».

Автокинотеатр в Музее стрит-арта

27 июня, 23.30, 18+

С этих выходных в городе станет автокинотеатром больше — и неважно, что в городе белые ночи: люди хотят развлечений. В новом автокинотеатре 27 июня в 23.30 покажут фильм Гая Ричи «Джентльмены», для этого придется въезжать на территорию музея на автомобиле. В будущем планируются и другие сеансы — в партнерстве с «Мираж Синема».

На сайте — расписание показов.

Федор Чистяков и американские виртуозы

27 июня, 22.00, 18+

Концерт звезды аккордеон-рока пройдет в сопровождении музыкантов-виртуозов из США — скрипача Роба Флэкса, контрабасиста Макса Ридли и гитариста Славы Толстого. А потому и программа называется «Русский рок по-американски». Федор Чистяков обещает один новый, ранее не исполнявшийся номер, и одну подзабытую композицию.

Трансляция — на сайте артиста и в его соцсетях.

«Любовный напиток» от Лучано Паваротти

С 27 июня, 02.30, до 28 июня, 01.30, 16+

Метрополитен-опера решила пройтись по своим архивам. Но они, поверьте, того стоят. В этот раз театр открывает доступ к фильму 1991 года — «Любовному напитку» Доницетти, в котором блистал Лучано Паваротти. За дирижерским пультом еще одна легенда — Джеймс Ливайн. Постановка Джона Копли.

Посмотреть можно на сайте Театр HD.





Фото: с сайта Театр HD Фото: с сайта Театр HD

Шишкин и Левитан глазами ботаника

27 июня, 12.00, 6+

Русские живописцы — Шишкин, Левитан, Саврасов, — писали природу так, что мы до сих пор ею любуемся. Но когда картина попадает в руки ботаника… Узнать, чем живописный лес отличается от настоящего, поможет Нина Уланова, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и географии растений биологического факультета МГУ, ведущий российский специалист в области лесоведения. Она также расскажет про историю леса, его использование и будущее.

Регистрация — тут.

Как король положительный образ создавал

27 июня, 18.45-21.00, 16+

В рамках онлайн-кинотеатра «Кароарт Live» можно посмотреть фильм «Король бельгийцев». Картина, которую сняли Петер Бросенс и Джессика Хоуп Вудворт, имеет забавный сюжет: для поднятия авторитета монарх решает снять духоподъемный фильм о собственном визите в Турцию. Но что-то пошло не так. В стране в его отъезд обостряется раскол, а погода не позволяет вернуться по воздуху. Приходится передвигаться по суше через все Балканы, с приключениями, — выходит настоящее роуд-муви.

Ссылка на просмотр — тут.

Почему соцсети больше не радуют

27 июня, 19.00, 12+

Совместный проект ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club, лекторий #ЧТОПРОИСХОДИТ?, проводит дискуссию «Недружелюбная френдлента». Как изменилась функция и повестка соцсетей в период коронавируса — обсудят Григорий Асмолов (научный сотрудник Института России Королевского колледжа Лондона), Антонина Пучковская (культуролог, директор международного центра цифровых гуманитарных исследований Университета ИТМО) и Янина Ледовая (психолог, специалист в области академических исследований социальных сетей).

Можно оставить пожертвование в качестве «входной платы», а лекция будет здесь.

Курентзис и «Королева индейцев»

28 июня, с 16.00 — на сутки, 16+

Неоконченную оперу Генри Перселла «Королева индейцев» Питер Селларс поставил на сцене Пермского театра оперы и балета. Она стала одним из самых заметных проектов Теодора Курентзиса в Перми и получила аж пять «Золотых масок». По сюжету, дочь индейского вождя становится наложницей офицера испанской армии, чтобы выведать военные секреты, но со временем влюбляется в него. Вокальные номера из оперы режиссер чередует с декламацией отрывков из романа современной никарагуанской писательницы Розарио Агиляр «Затерянные хроники terra firma».

Просмотр — по ссылке.





Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: скриншот с сайта YouTube

«Сплин» и «Би-2» на барже в 360 градусов

28 июня, 19.00, 12+

В этом году популярный фестиваль «Рок над Волгой» стал «Роком на Волге»: его участники — культовые группы «Сплин» и «Би-2» — будут играть посреди главной русской реки, на барже. Вести концерт будет Олег Гаркуша — а показывать их будут в формате 360 градусов.

Онлайн-фестиваль «Рок над Волгой» пройдет в поддержку благотворительного фонда Константина Хабенского, который помогает детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями мозга.

Бесплатная прямая трансляция — на vr.mts.ru

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»