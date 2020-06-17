«Послание к человеку» надеются передать лично: фестиваль назвал даты проведения в кинотеатрах
Международный кинофестиваль «Послание к человеку», надеются организаторы, пройдет оффлайн и станет «одним из первых крупных международных фестивалей «нового времени» после долгого затишья на фестивальной и кинопрокатной сцене».
Сеансы состоятся с 3 по 8 ноября 2020 года. «Мы не можем прогнозировать, как всё сложится, какая будет ситуация, останется ли обязательным социальное дистанцирование, — сказал арт-директор Андрей Плахов. — Но мы надеемся провести фестиваль при живом, непосредственным контакте между кино на большом экране и зрителями».
Прием заявок на участие в 2020 году продлевают до 1 июля. Напомним, в рамках фестиваля проходит три конкурса — международный, национальный и экспериментальный.
«Мы не ждём прорывных фильмов, тематически связанных с карантином — но уже сейчас ясно, что за это время многие проблемы стали более рельефными. Обостряется политическая ситуация в России, происходят глобальные изменения в Америке. Карантин меняет в том числе мировоззренческие позиции – люди чаще обращаются к вечным вопросам, переосмысляют свои взгляды. Мы ждем скорее таких фильмов».
Фестиваль «Послание к человеку» проводится с 1989 года, с 2010 года его президентом стал режиссер Алексей Учитель. В последние годы церемония открытия проходила в торжественных условиях, с красной ковровой дорожкой, на Дворцовой площади. А гостями становились такие зарубежные звезды, как Паоло Соррентино, Вернер Херцог, Удо Кир и другие.
Ранее о переносе на декабрь заявил фестиваль российского кино «Окно в Европу», традиционно проходящий в Выборге летом.
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