«Послание к человеку» надеются передать лично: фестиваль назвал даты проведения в кинотеатрах

Международный кинофестиваль «Послание к человеку», надеются организаторы, пройдет оффлайн и станет «одним из первых крупных международных фестивалей «нового времени» после долгого затишья на фестивальной и кинопрокатной сцене».

Сеансы состоятся с 3 по 8 ноября 2020 года. «Мы не можем прогнозировать, как всё сложится, какая будет ситуация, останется ли обязательным социальное дистанцирование, — сказал арт-директор Андрей Плахов. — Но мы надеемся провести фестиваль при живом, непосредственным контакте между кино на большом экране и зрителями».

Прием заявок на участие в 2020 году продлевают до 1 июля. Напомним, в рамках фестиваля проходит три конкурса — международный, национальный и экспериментальный.

«Мы не ждём прорывных фильмов, тематически связанных с карантином — но уже сейчас ясно, что за это время многие проблемы стали более рельефными. Обостряется политическая ситуация в России, происходят глобальные изменения в Америке. Карантин меняет в том числе мировоззренческие позиции – люди чаще обращаются к вечным вопросам, переосмысляют свои взгляды. Мы ждем скорее таких фильмов».

Фестиваль «Послание к человеку» проводится с 1989 года, с 2010 года его президентом стал режиссер Алексей Учитель. В последние годы церемония открытия проходила в торжественных условиях, с красной ковровой дорожкой, на Дворцовой площади. А гостями становились такие зарубежные звезды, как Паоло Соррентино, Вернер Херцог, Удо Кир и другие.

Ранее о переносе на декабрь заявил фестиваль российского кино «Окно в Европу», традиционно проходящий в Выборге летом.

«Фонтанка.ру»