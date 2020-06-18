Фото: кадр из фильма "Приди ко мне" Кажется, они опять убили кинотеатры — шесть киноновинок, вышедших вопреки пандемии Версия для печати Tweet

Благодаря карантину стриминговые сервисы перетянули на себя весь прокат. Теперь онлайновый ассортимент полного метра не отличить от театрального репертуара: рискованный артхаус, бойкие боевики, эффектные блокбастеры. Примерно то же, что обычно показывают на большом экране — только дома. Кинообозреватель «Фонтанки» рассказывает о лучших новинках июля.

Приди ко мне

Ivi, «Кинопоиск», Okko

Вроде бы, не повезло польке Малогжате Шумовской: она круто заявила о себе «Лицом», смелой драмой про парня, которому впервые в истории пересадили лицо. Естественно, следующий этап — англоязычный дебют «Приди ко мне». И как раз когда он был готов — грянул карантин. Ни тебе фестивалей (кроме Торонто, где и состоялась мировая премьера), ни проката в кинотеатрах (кроме ограниченного проката в Штатах).

Главная героиня — девушка, живущая в лесу, в странной религиозной секте, все участницы которой служат одному-единственному мужчине. До определенного момента они его дочери, как вырастают — становятся женами. Если что-то идет не так — попадают в касту провинившихся.

На самом деле, режим самоизоляции ленте только на руку. На большом экране это был бы просто очень изысканный и эффектный продукт. В стриминге — чистый жанр, страшная сказка, словно из эпохи видеопроката. Исполнительница главной роли Рэффи Кэссиди (она же играла в «Убийстве священного оленя» Йоргоса Лантимоса) просто создана, чтобы играть героиню ужастика. Наивная, инопланетная, с большими глазами, застрявшая в вечном условно-подростковом возрасте. Оператор Михал Энглерт (с ним же Шумовска делала «Лицо») виртуозно создает мир жути и хтони: с тенями, мраком и прочими атрибутами.

У Шумовской получился крутой замес из умной антиутопии (порой кажется, что это такой хитрый спин-офф «Рассказа служанки»), религиозного кино (похоже, это конек режиссера: смело, жирными мазками показывать дремучую, примитивнейшую веру), страшной сказки и, собственно, ужастика. Такой коктейль на маленьком экране смотрится не менее, а может, и более выгодно, чем в темноте кинозала.

Афера в Майами

Ivi, Okko

Еще один фильм конца прошлого года, которому карантин закрыл кинотеатральный прокат. Француз Оливье Ассайяс снял большой экшн про кубинцев в Штатах. Сюжет правда мощный, шпионский, запутанный. Главный герой бежит с Кубы во Флориду — оставшаяся на Острове Свободы семья оказывается в заложниках. А власти ведут хитрую игру: всех вербуют, все оказываются двойными шпионами, политическая линия полируется еще и торговлей наркотиками. Семейная камерная драма вырастает в натурального «Джеймса Бонда».

Главные роли сыграли главные же латиносы мирового кино. Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Гаэль Гарсиа Берналь. Но больше всего «Афера» впечатляет тем, что лишний раз доказывает: утонченные французы умеют, в случае чего, врубать отличный экшн. А от переноса с большого экрана в стриминг фильм вовсе не пострадал: не так много там визуальных трюков, вся энергия и динамика — в сюжетности. Так что Ассайяс снял прекрасный блокбастер для стриминга — сам, возможно, на то не слишком рассчитывая.

Последние дни американских преступников

Netfix

Оливье Мегатон, снимавший «Перевозчика», «Хитмэна» и «Заложницу», то есть набивший руку на нехитрых франщизах-боевиках. В основе сюжета «Последних дней американских преступников» — комикс Рика Ремендера про то, как правительство США всем криминальным элементам внедрило в голову чип, который подавляет желание разбойничать.

Мегатон подошел к материалу с прямотой римлянина: не мудрствуя лукаво, эффектненько оформил сцены ограблений, перестрелок и объяснений. На главную роль — печального бандита — взял Эдгара Рамиреса. Демона-искусителя играет Майкл Питт, звезда «Мечтателей» Бертолуччи и «Последних дней» (тех, которые про Кобейна) Ван Сента. Подобная простота одинаково ровно-правильно смотрится хоть на мобильнике, хоть в кино, хоть где.

Похоже, мироздание на такую бесхитростность режиссера обиделось и решило само добавить остроты. «Последние дни американской преступности» мощно резонируют с новостями. Даже слишком: ходят слухи про вышки и облучения — пожалуйте, правительство облучает. В новостях популисты воюют с погромщиками — тут тоже. Пожалуй, это резонирование ленты с действительностью — единственное, что в «Днях» впечатляет. Но впечатляет сильно.

Пятеро одной крови

Netflix

Netflix выпустил один из самых ожидаемых фильмов сезона — «Пятеро одной крови». Режиссер — Спайк Ли, еще один большой автор обращается к стримингу. Оскаровский лауреат, автор «Чирака» и «Черного клановца» снова сталкивает абстракцию с конкретикой, историческую фактуру с эпическим размахом. Главные герои — ветераны Вьетнама, которые возвращаются к месту своего боевого бесславия, чтобы найти останки командира. А заодно — сокровища. Как всегда у Ли, намешано множество всего: боевое братство и фронтовые раны, «Остров сокровищ» и «Апокалипсис сегодня», экзотическая фактура и окопная правда.

Отдельная тема — актеры. Ли, зная, что фильм будут смотреть ради него, его манеры и почерка, вовсе отказывается от звезд. Чтобы своим авторитетом и популярностью вытолкнуть наружу новую генерацию цветных артистов: Делроя Линдо, Джонатана Майерса, Норма Льюиса и других. Известные персоны тут — только во второстепенных ролях, зато какие! Чедвик «Черная пантера» Боузман, француженка Мелани Тьерри. И — внезапно — полузабытый бог из девяностых, Жан Рено. Netflix явно на сериал возлагает большие надежды, а движение Black Lives Matters явно должно еще усилить внимание к новой работе одного из ведущих темнокожих режиссеров планеты.

Артемис Фаул

Disney+

Хорошо студии-мейджору иметь собственный стиминговый сервис. Закрылись кинотеатры — не беда, переносят премьеру на родную онлайн-платформу. У студии Диснея такая есть — до сих пор она как-то блекло выглядела на фоне гигантов, Амазона и Нетфликса. Теперь наверняка вырвется вперед: студия перенесла на Disney+ свой самый ожидаемый кинотеатральный релиз года, «Артемис Фаул». Экранизацию серии романов про мальчика-супергероя с криминальными наклонностями снял аккуратный британец-многостаночник Кеннет Брана (шекспировский премьер, киноактер, режиссер, сериальщик). В одной из главных ролей снялась прима английского экрана Джуди Денч, отца главного героя сыграл Колин Фаррелл.

Но все совсем не так безоблачно, как кажется. Все-таки фильм планировался как мощное визуальное шоу — с кучей спецэффектов, фантастическими мирами, хитрой графикой. Это все не для маленького экрана — получается, что старались зря, вряд ли «Артемис» в стриминге будет таким же успешным, каким мог бы быть в кинотеатрах.

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Актриса Брайc Даллас Ховард сняла документальный фильм о том, что значит сегодня быть отцом. Ей тема по-своему близка — у нее самой папа режиссер Рон Ховард, автор «Игр разума» и множества других лент. Построена лента как череда монологов известных людей современности, у которых есть дети: самого Ховарда, Уилла Смита, телеведущих Джимми Киммела и Джимми Фэллона, Джадда Апатоу и многих других. Они по очереди исповедуются актрисе, рассказывают о своих детишках и о том, каково быть отцом в этом безумном-безумном мире.

Иван Чувиляев, «Фонтанка.ру»