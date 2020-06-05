Фото: Дмитрий Лекай/Коммерсантъ Чем заняться 5 — 7 июня: Выпускной с Леди Гагой, рецидив «Тотального диктанта», Быков и Пиотровский, экскурсия по египетской гробнице Версия для печати Tweet

Отпразднуйте окончание школы с американскими звёздами, узнайте, каким будет брак после коронавируса, выучите запретные слова деловой переписки и подготовьтесь снимать собственное кино. Каким будет уикэнд 5 — 7 июня, решать вам, «Фонтанка» подсказывает лучшие события.



Выпускной на YouTube с Леди Гагой и Бараком Обамой

6 июня, 22.00, 18+

Выпускные по всему миру отменил коронавирус. И если российское министерство просвещения всё ещё лелеет надежду устроить празднование для школьников в традиционном формате, то в США на такую роскошь не надеются.

Платформа YouTube Originals в субботу проведёт бал под названием Dear Class of 2020, созданный для школьников и студентов по всему миру. Среди приглашённых звёзд — Леди Гага, Барак и Мишель Обама, группа BTS, певицы Бейонсе и Лиззо и другие. Сами выпускники из разных стран могли до 30 мая отправить свои ролики с поздравлениями или танцами: поучаствовать в этом флешмобе вы уже не успеете, а вот полюбоваться на результат — вполне.

Бесплатную трансляцию смотрите на YouTube.

Киберспектакль «Брак» по пьесе Аси Волошиной

4 и 5 июня, 23.00, 18+

Каким будет мир после коронавируса? Об этом гадают футурологи, политологи и социологи. Свою версию событий придумала драматург Ася Волошина. 2035 год, «семейная пара проводит ностальгическое свидание в zoom, вспоминая, как начинались их отношения, и пытается переосмыслить прошлое».

Представление срежиссировал лидер петербургского «Pop-up театра» Семён Александровский, главные роли сыграли Алена Старостина и Иван Николаев. Показ, как это и положено в наши времена, состоится в Zoom.





Фото: Natalia Tuzova/Pop-up театр Фото: Natalia Tuzova/Pop-up театр

Как зарегистрироваться на «Брак», узнаете на сайте фестиваля искусств «Точка доступа». Какие ещё спектакли этот фестиваль организует в сети, читайте в гиде «Фонтанки».

Рецидив «Тотального диктанта»

6 июня, 10.00 – 16.00, 16+

Писатель Дина Рубина, журналист Фёкла Толстая, филолог Максим Кронгауз. Дискуссии об интернет-лексике, запретных словах в деловой переписке, роботах и языке. «Тотальный диктант», не состоявшийся в апреле 2020 года, уже во второй раз возвращается к поклонникам онлайн.





Фото: marafon.totaldict.ru Фото: marafon.totaldict.ru

Впервые всероссийская акция вышла в Сеть как раз в апреле, вместо отменённой акции, — выступали Галина Юзефович, Светлана Друговейко-Должанская, автор «Тотального диктанта»-2020 Андрей Геласимов. Всем понравилась. Теперь онлайн-марафон проводят вместе с Google, главной темой выбрали приключения русского языка в интернете. Сам диктант будет: напишите его на сайте проекта и там же проверьте. Проверку грамотности называют «рецидивной» и призывают воспринимать как напоминание об апрельском онлайне и предвкушение реального диктанта, который во всем мире напишут 17 октября.

Трансляция, полная программа и ссылка на регистрацию выложены на сайте онлайн-марафона, а самые интересные выступления для вас уже выбрала «Фонтанка».



Книжный салон онлайн: Быков, Райкин, Пиотровский

5-6 июня, возрастное ограничение разное для каждого события

Ещё за одной командой именитых спикеров можно отправляться на Санкт-Петербургский книжный салон, который в 2020 году пройдёт виртуально. Обещаны выступления: писателей Дмитрия Быкова, Сергея Лукьяненко, Андрей Архангельского, художника Михаила Шемякина, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, критика «Медузы» Галины Юзефович, главы театра «Сатирикон» Константина Райкина и многих других.

Правда, найти это скрытое золото будет непросто: мероприятие, как всегда, организовано совершенно хаотично. У салона — целых три трансляции, и только одна ведётся на основном сайте события.

Основная площадка салона — здесь, дерзайте.

Полина Толстун и Олег Басилашвили — диалог о профессии

5 июня, 19.00, 16+

Олег Басилашвили служит в Большом драматическом театре с 1959 года. Полина Маликова (Толстун) присоединилась к команде в 2007-м, выпустившись из Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Между актёрами — полвека разницы в возрасте, и тем не менее им есть о чём поговорить.





Фото: БДТ Фото: БДТ

Диалог о профессии, начатый 26 мая, Басилашвили и Толстун продолжат пятничным вечером. Беседа пойдёт о сценических успехах и провалах, вызовах и компромиссах, отношениях с коллегами и режиссёрами.

Смотрите бесплатно на сайте БДТDigital или в соцсетях БДТ.

«Кинематограф — искусство военное». Лекции Московской и Петербургской школ нового кино

4 — 8 июня, 19.00, 18+

«Кинематограф — искусство военное. Готовить фильм, как готовятся к сражению», — писал французский режиссёр и сценарист Робер Брессон. Эту фразу выбрал своим девизом открытый лекторий, который организуют в начале июня Московская и Петербургская школы нового кино.

Пять дней, включая выходные, вещать онлайн будут выдающиеся российские и зарубежные режиссёры: 5 июня каталонец и представитель направления «новое религиозное кино» Альберт Серра выступит на тему «Свобода». О «Трех фильмах — трёх разных ритуалах» расскажет на следующий день кубинец Карлос Мачадо Кинтела. Тема лекции, которую прочитает 7 июня немецкий мастер, обладатель четырех премий ФИПРЕССИ Фред Келемен, звучит так: «А дальше ничего, только плотная и темная структура самого фильма».

Смотрите бесплатно в группах Facebook Московской и Петербургской школ кино.



Экскурсия по древнеегипетской гробнице

6 июня, 20.00, 16+

В апреле Министерство туризма и культурного наследия Египта начало выкладывать ссылки на 3D-туры по древнеегипетским гробницам. Российские проекты «Антропогенез.ру» и Лаборатория научных видео быстро сориентировались — и стали делать на основе этих реконструкций экскурсии с эффектом погружения. Как это происходит, вы можете увидеть тут: пока зрители «гуляют» по объекту, учёный в кадре комментирует их маршрут.





Фото: скриншот с сайта my.matterport.com Фото: скриншот с сайта my.matterport.com

В субботу египтолог Владимир Большаков проведёт вас по гробнице Менны. Захоронение знатного писца эпохи Среднего царства расположено в фиванской Долине знати. Специалист поведает, как появился этот памятник, как его исследовали, и что означают рисунки и надписи на стенах.

Смотрите бесплатную трансляцию в группе «Антропогенез.ру»; сообщество учёных можно поддержать.

Как меняются квартиры во время пандемии — zoom-сессия с антропологами

5 июня, 19.00, 18+

Какие пространства в квартире чаще всего используют для удаленной работы, почему во время самоизоляции поменялась функция кухни, и как все происходящее может изменить наше представление о жилье? Компания КБ «Стрелка» провела исследование об этом на примере трёх городов — Москвы, Новосибирска и Краснодара, а теперь публично представит результаты. Антропологи Дарья Радченко, Елизавета Головина, Елена Чернец, Дарья Бокадорова и Михаил Алексеевский выступят по zoom в онлайн-лектории книжного магазина «Порядок слов».

Подробности о регистрации ищите на сайте книжного, все деньги за билеты будут направлены на поддержку магазина.

Онлайн-концерт Умки

7 июня, 18.00, 14+

Российские лектории лучше всех выдержали коронавирусный удар и приспособились к новым условиям. Настолько хорошо, что теперь организуют не только лекции, но и концерты. Филолог, переводчик, специалист по творчеству обэриутов и рок-музыкант Умка (Анны Герасимова) выступит в воскресенье в эфире научно-популярного центра «Архэ». Трек-лист не раскрывается, но несложно догадаться, что прозвучат любимые песни — «Перекати-полька», «От роддома до дурдома», «Это конец».





Фото: arhe.msk.ru Фото: arhe.msk.ru

Эфир можно увидеть бесплатно в YouTube «Архэ», в поддержку проекта там же собираются пожертвования.



Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»