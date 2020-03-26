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Тотальный диктант будет, но фантомным: эксперты научат синонимам к слову «выпить» и отличать фейки от реальных новостей

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Устроители «Тотального диктанта» пока свернули акцию до лучших времен (до осени), зато проведут целый семичасовой онлайн-марафон ТД. Как и намеревались, 4 апреля.

Организаторы собрали тяжелую артиллерию: отличные спикеры с онлайн-лекциями. Литкритик, обозреватель «Медузы» Галина Юзефович проинструктирует насчет современных произведений и объяснит, почему даже в самоизоляции не следует читать то, что вам не очень понравилось. Преподаватель СПбГУ Светлана Друговейко-Должанская (член Орфографической комиссии РАН) развеет ваше заблуждение относительно количества букв в русском алфавите: их несколько больше. Лингвист Антон Сомин (научный сотрудник и преподаватель Вышки и Института лингвистики РГГУ) считает: знать, как правильно пишется «коронавирус» — невелика заслуга; потренируемся в написании более затейливых названий хворей и пусть нам это не пригодится. Ольга Северская, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН (ее мы слышим в программах «Говорим по-русски!» и «По-русски говоря...» на «Эхо Москвы») поделится опытом в современной деловой коммуникации, поскольку еще и бизнес-тренер: в переговорах о кризисных отсрочках платежей надо быть убедительным. Член Филологического совета ТД Кира Дружинина учтет, что вообще-то уикенд, и сконцентрируется на синонимах к слову «выпить». Эксперт Центра научной коммуникации ИТМО Илья Стахеев научит, как отличать фейки от реальных новостей, что сейчас особенно актуально.

Будут и гости, в том числе автор текста отложенного пока Тотального Диктанта Андрей Геласимов.

Онлайн-марафон будет идти 4 апреля с 9.00 до 16.00. Диктант тоже будет. Его назвали «фантомный». Писать под диктовку можно на сайте проекта. 12+

Александра Шеромова

