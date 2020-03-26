Фото: официальная страница в ВКонтакте
Устроители «Тотального диктанта» пока свернули акцию до лучших времен (до осени), зато проведут целый семичасовой онлайн-марафон ТД. Как и намеревались, 4 апреля.
Организаторы собрали тяжелую артиллерию: отличные спикеры с онлайн-лекциями. Литкритик, обозреватель «Медузы» Галина Юзефович проинструктирует насчет современных произведений и объяснит, почему даже в самоизоляции не следует читать то, что вам не очень понравилось. Преподаватель СПбГУ Светлана Друговейко-Должанская (член Орфографической комиссии РАН) развеет ваше заблуждение относительно количества букв в русском алфавите: их несколько больше. Лингвист Антон Сомин (научный сотрудник и преподаватель Вышки и Института лингвистики РГГУ) считает: знать, как правильно пишется «коронавирус» — невелика заслуга; потренируемся в написании более затейливых названий хворей и пусть нам это не пригодится. Ольга Северская, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН (ее мы слышим в программах «Говорим по-русски!» и «По-русски говоря...» на «Эхо Москвы») поделится опытом в современной деловой коммуникации, поскольку еще и бизнес-тренер: в переговорах о кризисных отсрочках платежей надо быть убедительным. Член Филологического совета ТД Кира Дружинина учтет, что вообще-то уикенд, и сконцентрируется на синонимах к слову «выпить». Эксперт Центра научной коммуникации ИТМО Илья Стахеев научит, как отличать фейки от реальных новостей, что сейчас особенно актуально.
Будут и гости, в том числе автор текста отложенного пока Тотального Диктанта Андрей Геласимов.
Онлайн-марафон будет идти 4 апреля с 9.00 до 16.00. Диктант тоже будет. Его назвали «фантомный». Писать под диктовку можно на сайте проекта. 12+
Александра Шеромова
Легендарный коллектив — Белорусский государственный ансамбль «Песняры» — споет в прямом эфире «Фонтанки» и, конечно, музыканты ответят на вопросы — 4 апреля в 19.00.
Музей Ахматовой продолжает проект «Коллекция Фонтанного Дома», в котором рассказывают не только о малоизвестных экспонатах – у известных тоже бывают малоизвестные истории — вот их и рассказывают сотрудники разных отделов. Например, 5 апреля можно узнать о скульптурном портрете Осипа Мандельштама: откуда появился, чем так примечателен и почему это еще и портрет эпохи.
Необязательно выходить из дома, чтобы хорошенько попсиховать: достаточно полистать новостную ленту. Такого рода стресс хуже вируса или он может быть полезным? Объяснят в ДК Лурье, онлайн, 5 апреля.
Для аналитиков горячий сезон: исследовать, как изменяются наши интернет-пристрастия во времена, когда гулять можно только в интернете. 6 апреля Ассоциация выпускников СПбГУ и Social Club продолжат изучать новую реальность в лекционном онлайн-проекте #ЧТО_ПРОИСХОДИТ. Подключайтесь, все бесплатно.
Лев Яковлевич закрепился в нашем сознании как историк; кто-то знает, что он и экономист; но немногие в курсе, что был он и фрезеровщиком — не заурядным, а как утверждает, «худшим в истории СССР». С 7 апреля по вторникам слушаем три классные онлайн-лекции, юбилейный цикл «Лев Лурье - 70 лет».
Летний фестиваль «Точка доступа» сориентировался очень быстро и объявил сбор заявок на спонтанную онлайн-программу. Первый творческий итог можно будет увидеть 31 марта