Фандорин вернулся — в новом спектакле Александринки. С белым ежиком
Сыщик Эраст Фандорин, герой детективных романов Бориса Акунина, стал героем новой пьесы «Драма на шоссэ». Её представили в соцсетях Александринского театра 26 мая.
По сюжету, в Петербурге начала XX века произошло дорожно-транспортное происшествие. Для разбирательства в зале суда собираются обвиняемый, члены его семьи, свидетели, обвинитель, судья и защитник. Но окончательное слово в решении дела должна сказать коллегия присяжных — наших современников. Татьяна Толстая, Константин Богомолов, Полина Осетинская, Николай Сванидзе и другие в режиме онлайн выносят вердикт.
Эраст Фандорин (детектива играет Тихон Жизневский) появляется в самом конце спектакля в качестве эксперта-криминалиста — и делится со зрителем совершенно новым видением дела. Раскрыть интригу сыщику помогает белый ёжик, получивший от Фандорина упрёк в нечистоплотности.
Спектакль посмотрели в соцсетях Александринского больше 350 тысяч пользователей. «Драма на шоссэ» стала первым событием новой программы мультижанровых виртуальных проектов «Другая сцена». Показ был благотворительным. Зрители могли направить пожертвования благотворительным фондам «Артист» и «Детский хоспис». Подробности об этом можно узнать по ссылке.
Напомним, о том, что в онлайн-спектакле и перформансе могут появиться герои из фандоринского цикла, в интервью «Фонтанке» намекал Борис Акунин. В 2018 году писатель выпустил последний роман в Фандорине: действие в книге «Не прощаюсь» разворачивается после революции.
«Фонтанка.ру»
«В России таких преступлений прежде не видывали». Борис Акунин — о спектакле в Александринском театре, новых форматах искусства и выброшенных книгах
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