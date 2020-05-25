От Бродского осталось белое пятно. Граффити с поэтом напротив его дома закрасили

Граффити с Иосифом Бродским, появившееся на улице Пестеля в день восьмидесятилетия поэта, закрасили. Изображение исчезло утром 25 мая, сообщил «Фонтанке» куратор музея в «Полутора комнатах» Бродского Павел Котляр.

«Я увидел это, идя в музей. Но ещё раньше к нам в Instagram отправили сторис пользователя parishilton1992. На ролике видно, как мужчина в одежде защитного цвета закрашивает портрет, а рядом стоит бригада тележурналистов. Они интересуются, заставили ли работника это сделать, и не жалко ли ему граффити», — отмечает Павел Котляр.

На других фотографиях, отправленных подписчиками в адрес музея Бродского, также виден процесс закраски. Вместо изображения нобелевского лауреата в галстуке, пиджаке и коричневом плаще остаётся белое пятно.

Напомним, новое граффити, посвященное Иосифу Бродскому, появилось напротив квартиры поэта в доме Мурузи 24 мая. Кто создал работу, неизвестно, но по стилистике она напоминает произведения галереи «URBAN-фреска».

Нобелевскому лауреату 24 мая 2020 года исполнилось 80 лет. «Фонтанка» посвятила этому событию целый день в своём проекте #безантракта. Подробнее о чтениях стихов поэта и его музыке, исполненной джазовыми музыкантами, можно узнать здесь.

«Фонтанка.ру»

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