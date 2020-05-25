«Кажется, у нас появилось отличное место для селфи». В Петербурге возникло новое граффити с Бродским Версия для печати Tweet

Новое граффити, посвященное Иосифу Бродскому, появилось напротив квартиры поэта в доме Мурузи. Это произошло 24 мая, в восьмидесятилетний юбилей поэта. Нобелевский лауреат в пиджаке, при галстуке и в коричневом плаще теперь смотрит на прохожих со стены между домами по улице Пестеля, 16 и 16Б.

Граффити возникло во время праздничного эфира из «Полутора комнат» с участием Басты, Noize MC и других артистов. Изображение заметили с балкона «Полутора комнат» Бродского видеооператоры события.





Фото: Павел Котляр Фото: Павел Котляр

«Для нас это было полным сюрпризом, потому что с нашим эфиром работа граффитистов была никак не связана, в музее её не заказывали», — рассказал «Фонтанке» куратор музея в «Полутора комнатах» Павел Котляр.





Фото: скриншот из instagram.com/brodsky.online/ Фото: скриншот из instagram.com/brodsky.online/

В Instagram музея отметили, что работа по стилистике напоминает граффити галереи «URBAN-фреска». «Кажется, у нас появилось отличное место для селфи», — добавляют сотрудники «Полутора комнат». В самом аккаунте «URBAN-фреска» информации о портрете Бродского не появилось.

Напомним, 24 мая 2020 года нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому исполнилось 80 лет. «Фонтанка» посвятила этому событию целый день в своём проекте #безантракта. Подробнее о чтениях стихов поэта и его музыке, исполненной джазовыми музыкантами, можно узнать здесь.

«Фонтанка.ру»

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