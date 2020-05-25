«Кажется, у нас появилось отличное место для селфи». В Петербурге возникло новое граффити с Бродским

Новое граффити, посвященное Иосифу Бродскому, появилось напротив квартиры поэта в доме Мурузи. Это произошло 24 мая, в восьмидесятилетний юбилей поэта. Нобелевский лауреат в пиджаке, при галстуке и в коричневом плаще теперь смотрит на прохожих со стены между домами по улице Пестеля, 16 и 16Б.

Граффити возникло во время праздничного эфира из «Полутора комнат» с участием Басты, Noize MC и других артистов. Изображение заметили с балкона «Полутора комнат» Бродского видеооператоры события.



Фото: Павел Котляр

«Для нас это было полным сюрпризом, потому что с нашим эфиром работа граффитистов была никак не связана, в музее её не заказывали», — рассказал «Фонтанке» куратор музея в «Полутора комнатах» Павел Котляр.



Фото: скриншот из instagram.com/brodsky.online/

В Instagram музея отметили, что работа по стилистике напоминает граффити галереи «URBAN-фреска». «Кажется, у нас появилось отличное место для селфи», — добавляют сотрудники «Полутора комнат». В самом аккаунте «URBAN-фреска» информации о портрете Бродского не появилось.

Напомним, 24 мая 2020 года нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому исполнилось 80 лет. «Фонтанка» посвятила этому событию целый день в своём проекте #безантракта. Подробнее о чтениях стихов поэта и его музыке, исполненной джазовыми музыкантами, можно узнать здесь.

«Фонтанка.ру»

Читайте также:

Премьера на «Фонтанке»: Женя Любич представляет две новые песни на стихи Бродского

Чем заняться 22 – 24 мая: «ДДТ», Radiohead, тюльпаны на Елагином, день рождения Бродского и снова «Зулейха»

22 мая 2020, 12:55
Наступающий уикэнд дает все шансы, чтобы отдохнуть разнообразно и с пользой для души. Посмотрите концерт «История звука» Юрия Шевчука, послушайте лекцию о блеске и нищете стрит-арта, обсудите экологическое кино и вновь взгляните в глаза Зулейхе из романа-бестселлера Гузель Яхиной.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>