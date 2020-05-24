Премьера на «Фонтанке»: Женя Любич представляет две новые песни на стихи Бродского

Участница чтений «Бродский из самоизоляции» Женя Любич записала две новые песни на стихи Иосифа Бродского. Стихотворение 1964 года «Для школьного возраста» и «Песню невинности, она же опыта» 1972 года музыкант исполнила дома под гитарный аккомпанемент.

Получившееся видео Женя Любич презентует на «Фонтанке» 24 мая, в день 80-летия поэта.

«Фонтанка» пригласила меня поучаствовать в чтениях стихов Иосифа Бродского, и я с удовольствием согласилась. Специально для этого проекта записала «Рождество» 1990 года. А затем было просто сложно остановиться — так появились композиции «Для школьного возраста» и «Песня невинности…». Если бы появилась такая возможность, я бы записала посвященный Бродскому альбом. Тем более что стихи этого поэта не попали на мою недавнюю пластинку «Во весь голос», — говорит Женя Любич.

Весной 2020 года певица, напомним, выпустила альбом «Во весь голос» на стихи русских, английских и французских поэтов. Презентация, запланированная на 28 марта, отменилась из-за пандемии COVID-19. Теперь концерт пройдёт 19 сентября в Детском Театре Танца Бориса Эйфмана.

Добавим, что 24 мая на онлайн-фестивале «Фонтанки» #безантракта — день Иосифа Бродского. Мы показали экскурсию по «Полутора комнатам», провели онлайн-чтения «Бродский из самоизоляции», а в 19.00 вы узнаете, как звучит любимая музыка Бродского в исполнении петербургских джазменов. Смотрите на главной странице #безантракта.

«Фонтанка.ру»