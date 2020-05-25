Сегодня в эфире #безантракта: кинорежиссер Сергей Дебижев и его Петербург без людей, акварельно-песчаное шоу, оперетта «Сильва»

Последнюю неделю весны и «антикоронавирусных» трансляций #безантракта в ежедневном режиме начнем, по традиции, со спорта: в полдень «Фонтанка» покажет тренировку от Федерации бокса Санкт-Петербурга для тех, кто дома. 12+

В 14.00 в студию «Фонтанки» придет кинорежиссер Сергей Дебижев. На днях он представил удивительной красоты и силы трейлер своего нового фильма «Пауза». Петербург эпохи коронавируса стал главным героем его ленты. Трейлер обязательно посмотрите. 18+





Фото: кадр из трейлера Фото: кадр из трейлера

В 15.00 — возобновляем «детский час». С нами вновь театр «Мюзик-холл» и их музыкально-визуальный спектакль «Чиполлино». Текст прочтет заслуженный артист России Анатолий Петров, за дирижерским пультом — Фабио Мастранджело. Визуальный ряд составит акварельно-песчаное шоу, музыкальный — произведения Арама Хачатуряна. 0+

В 19.00 смотрите и слушайте оперетту Имре Кальмана «Сильва» из «Санктъ-Петербургъ Оперы». Постановка Юрия Александрова подарит праздничное настроение и отвлечет от всех забот. 12+

Записи прошедших эфиров смотрите в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.

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