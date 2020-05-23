Режиссер Сергей Дебижев выложил семиминутный тизер фильма «Пауза». Это видео о красоте Петербурга на самоизоляции Версия для печати Tweet

Петербургский кинематографист Сергей Дебижев выложил на YouTube тизер нового фильма «Пауза». В картине показан Петербург на самоизоляции — обезлюдевшие улицы, достопримечательности, магазины. Открыточные виды с высоты и глазами пешеходов, новостройки и мосты над реками в центре, метрополитен и Эрмитаж — странное ощущение, царившее в городе первые недели после начала самоизоляции, зафиксированы в этой работе.

Несмотря на то, что это только тизер, работа хороша и как законченное произведение — с документально-исторической точки зрения.

«Авторов интересует не практическая, материальная, а художественная, духовная сторона события», — говорится в описании фильма.





Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео

Дата премьеры картины пока не определена: она зависит от развития ситуации. Выход из самоизоляции должен стать частью сюжета, объяснил «Фонтанке» режиссёр. Он надеется, что это произойдёт в августе-сентябре.

Над проектом работает кинокомпания «Два капитана», оператор — Алексей Немов, продюсер — Наталия Дебижева.

«Фонтанка.ру»