Российские издательства выходят из интернет-магазина «Лабиринт». Им предложили отсрочить платежи до осени

Сразу же несколько российских издательств покидают интернет-магазин «Лабиринт» и прекращают торговать своими книгами на этой площадке. Об этом сообщили издательство Ивана Лимбаха и «Бумкнига», такую же информацию подтвердило детское издательство «Абрикобукс».

«Дорогие друзья, уведомляем вас, что мы больше не сотрудничаем с «Лабиринтом», поскольку в условиях эпидемии один из крупнейших онлайн-дистрибьюторов повел себя некорректно, предложив изменить условия оплаты в свою пользу», — отметило в официальной группе в Facebook издательство Ивана Лимбаха.

«Издательство «Абрикобукс» больше не работает с книжным магазином Лабиринт», — заявили представители «Абрикобукс».

Глава «Бумкниги» Дмитрий Яковлев пояснил «Фонтанке», что «Лабиринт», как правило, перечисляет издательствам деньги за проданные книги через несколько месяцев после продаж. «В апреле мы получили выручку от книг, проданных в конце 2019 года. За все те книги, что реализованы в 2020 году, платежи должны были поступить в июне. Но вместо этого «Лабиринт» предложил нам отсрочить платежи до осени и одновременно потребовал прямо сейчас выплатить ему бонусы (издатели выплачивают «Лабиринту» вознаграждение в зависимости от суммы, на которую реализован товар — Прим.ред.). На этом фоне мы решили прекратить отношения», — пояснил Яковлев.

О проблемах с выплатами «Лабиринта» в докладе Российского книжного союза о состоянии книжной индустрии ранее рассказали представители издательств «Самокат» и «Пешком в историю».

«Фонтанка» задала вопросы на электронную почту «Лабиринта», но ответ пока не получила.

Напомним, что «Лабиринт», наряду с Ozon.ru, — одна из крупнейших интернет-площадок по торговле книгами в России. При этом издательства и раньше жаловались на условиях работы «Лабиринта», которые снижают их выручку: в 2017 году издательские группы «Альпина Паблишер» и «Азбука-Аттикус» отказались от продаж через этот магазин.

«Фонтанка.ру»

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