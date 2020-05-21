«Ситуация вышла из зоны стабильности и перешла в катастрофическую». Издатели сообщили о коллапсе на российском книжном рынке Версия для печати Tweet

Российский книжный союз (РКС) и другие ассоциации, связанные с этой отраслью, выпустили исследования ситуации на книжном рынке во время пандемии коронавируса. До конца 2020 года могут закрыться 60-70% издательств, типографий, книжных магазинов России, говорится в докладе, выложенном на сайте РКС.

«Ситуация вышла из зоны стабильности и буквально за один-два месяца перешла в катастрофическую. /…/ На глазах рушатся привычные хозяйственно-экономические связи, под угрозой разрыва сама цепочка «автор — издатель — книжный магазин — читатель», — отмечается в сообщении.

«Одна из главных проблем книжного рынка в период карантина — закрытые книжные магазины, на долю которых приходится 70% всего книгораспространения. В апреле 2020 года доходы книжных магазинов сократились на 95% и составили лишь 0,17 миллиарда рублей, или 5% от обычных доходов. Интернет-магазины розничных продавцов книг, к сожалению, не смогли восполнить потери от продаж в их физических книжных магазинах; их выручка составила лишь 5% от планируемой суммы», — подчеркивается в докладе.





Фото: Михаил Огнев/ архив "Фонтанки.ру" Фото: Михаил Огнев/ архив "Фонтанки.ру"

Убытки издателей в марте-апреле достигли 2,3 миллиарда рублей, а книжные магазины «ушли в минус» на 3,6 миллиарда, подсчитали специалисты рынка. На фоне почти полного отсутствия доходов издатели и книжные продолжают платить сотрудникам зарплату, оплачивать аренду и проценты по кредитам. При этом рост интернет-продаж печатной книги «не оправдал ожиданий издателей»: «Общая доля интернет-канала составляет 23% от объема книжного рынка и не позволяет издателям компенсировать отсутствие доходов от продаж книг через традиционные книжные магазины», — говорится в докладе. Здесь также упоминается, что один из крупнейших в России интернет-магазин «Лабиринт» «в апреле-мае не выполняет своих обязательств перед рядом издательств и частично заморозил платежи за проданные книги».

Книжное сообщество обращается в правительство России с просьбой включить издательскую и полиграфическую деятельность, а также оптовую торговлю книгами в перечень отраслей экономики, больше всего пострадавших от пандемии COVID-19. «Хотелось бы, чтобы Правительство РФ распространило меры комплексной поддержки на все организации книжной отрасли», — отмечают представители отрасли.

Напомним, в апреле 2020 года Михаил Веллер, Дарья Донцова, Виктор Пелевин, Владимир Познер, Захар Прилепин, Дина Рубина, Людмила Улицкая — всего более 500 представителей книжного сообщества — направили письмо в правительство, где заявили: «Мы на пороге величайшей социальной катастрофы». После этого розничную торговлю книгами включили в перечень пострадавших отраслей, но это не решило всех проблем отрасли.

«Фонтанка.ру»