«Обними меня пока не поздно». Александр Цой презентует на «Фонтанке» новый трек «Ртуть»
Проект «Ронин» Александра Цоя презентует новый трек «Ртуть». Это первый релиз коллектива с выхода дебютной пластинки «Опора» в 2017 году. Музыкант в условиях самоизоляции снял клип, где предстал сразу в четырёх музыкальных статусах. Все инструментальные партии Цой исполнил сам, записал, а после соединил в одном чёрно-белом клипе.
Песня «Ртуть» рассказывает об ощущениях человека, живущего в современной мире. И от внутреннего комфорта и гармонии эти ощущения далеки.
«Мы теряем нить
Взаперти нам страшно не гореть, а гнить
Пустых слов угли
Нас согреть опять они не смогли
Заперт в стеклах цвет
Идем прямо в сети, ищем в них ответ…»
Как альтернатива сплину выступает в прямом смысле опора на плечо любимого человека.
«Утону в сургуче и усну на твоем плече в вагоне пустом
Мы застывшая ртуть, нераскрытая суть, закрываем глаза и дышим огнём
Мы капли угля, нас не слышно среди заголовков серьезных
Обними меня пока не поздно…»
Впрочем, сам Александр Цой не склонен так глубоко анализировать смыслы и подтексты новой работы.
— Монотонность пения чётко отсылает к позднему «Кино», а ещё к «Технологии». Почему так, если ты готов согласиться с этим? — спросила у музыканта «Фонтанка».
—Да я просто так пою (смеётся — Прим. ред.). Мне нравится такая немного сдержанная подача, особенно среди поголовного злоупотребления маньеризмами вокруг.
— «Ртуть» — песня о любви во время, когда любви хотелось бы видеть вокруг больше, а горизонт тревожен?
— Вообще выбор темы — это не сознательный процесс, просто она получилась как раз об этом, о том и среди тревоги хочется любви, тревога пройдет, а любовь останется.
— Чёрно-белый цвет — символ новых времён или просто привычка, доставшаяся от работы над переизданиями «Кино»? Я знаю, что когда там стоит выбор между цветной обложкой и черно-белой, выбор падает на второй вариант?
— Из-за всего происходящего клип снимался дома, световой прибор один, я просто не хотел заниматься цветокоррекцией. Цветной просто выглядел бы хуже.
— Когда новый релиз, полноценный альбом «Ронина»?
— Эта песня скоро появится на всех площадках как сингл. Пока она проходит модерацию у агрегатора. Сейчас, я так понимаю, эти процессы больше времени занимают, чем обычно. А большой релиз пока непонятно, когда. Альбом готов примерно на четверть. Песня «Ртуть» влезла без очереди. Она была написана и записана с нуля за последние несколько недель дома.
Александр Цой параллельно с работой над собственной музыкой занимается подготовкой реюниона музыкантов «Кино». Серия концертов в России и соседних странах запланирована на осень 2020 году. На старте пандемии и экономических проблем этой весны «Кино» презентовала новый клип «Музыка волн».
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»
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