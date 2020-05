Фото: скриншот трансляции Stay home, keep safe. Как на «Евровидении» ждали Little Big и продавали гараж Версия для печати Tweet

Пока участники «Евровидения»-2020 учили зрителей мыть руки и поддерживали врачей, российские фанаты требовали выступления танцора-«пухляша» и устроили в соцсетях перекличку между Подольском и «пацанами с Дыбенко». Посмотрели шоу Eurovision: Europe Shine A Light, рассказываем, как это было.

«Евровидение» в 2020 году должен был принять нидерландский Роттердам. Коронавирус лишил старинный портовый город этого удовольствия. Конкурс отменили, арену Rotterdam Ahoy переделали под «ковидный» госпиталь. Но уже вскоре объявили, что вместо «Евровидения» проведут специальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light — без соревнования, но онлайн-участием всех стран, подавших заявки на конкурс.

Ведущие в декольтированных платьях и смокингах 16 мая приветствовали зрителей из медиахолла в городке Хилверсюм. Он стал альтернативной площадкой для концерта. Пустующий зал в кадр ни разу не попал. Зато за спиной голландцев растянулась гигантская карта мира, отдалённо напоминающая заставку программы «Время». Светящиеся огоньки раз за разом переносили зрителей в новую страну. Начали с Ирландии, где живёт трехкратный победитель «Евровидения» Джонни Логан. Артист, с 1980 года, когда получил первую награду, не изменивший привычке носить ослепительно-белые костюмы, обратился к миру: «Это просто очередной год, он будет сложным, но мы переживаем это вместе».





Фото: скриншот видео

Слова «коронавирус», «пандемия», «stay home», «keep safe» и «take care» участники шоу повторяли как мантру. И если темнокожая израильская певица Эден Алене просто убеждала публику: «Ничто не может разделить нас, пока у нас есть общая любовь к музыке», то другие применяли более креативные методы. Грузинский артист Торнике Кипиани устроил минуту молчания по погибшим от COVID-19. Шведский исполнитель и победитель 2015 года Монс Сельмерлёв на песню Heroes наложил кадры с медиками в защитных костюмах. Бодипозитивные девушки из шведско-американского трио The Mamas каверили собственную песню «Move», показывая, как мыть руки: «Everybody wash your hands like this».

Little Big: преступно коротко

Многие зрители, похоже, надеялись услышать полные версии песен, представленных на конкурс-2020, но накаждого участника 2020 года уходило не больше минуты. После нарезки кадров об его жизни показывали отрывок клипа, поданного на «Евровидение». А затем — свежее видеообращение артиста.

Для российских фанатов главной интригой стало, когда же и как в эфир выведут любимцев YouTube, петербургских рейверов Little Big. Ждать пришлось недолго: «бигов» показали четвертым номером, между Норвегией и Грузией. Лидер коллектива Илья Прусикин и вокалистка Софья Таюрская возникли на фоне сложно идентифицируемого помещения с пальмами и фикусами. «Мы расстроены ситуацией с распространением коронавируса, но верим, что она станет большим шагом к объединению мира. Мы надеемся, что концепт «национальности» будет сменён концептом «человека», — заявил с ощутимым русским акцентом Прусикин. «Для нас это время стало моментом, когда мы наконец-то можем творить без спешки», — призналась Таюрская.





Фото: скриншот видео

Выступление даже на фоне не более длинных роликов из других стран показалось преступно коротким. Во-первых, полностью не показали клип Uno, который так надеялись ещё раз явить миру поклонники. Во-вторых, на видеообращение Little Big не взяли «пухляша» — колоритного танцора Дмитрия Красилова, чьи движения, кажется, обеспечили половину просмотров Uno. Наконец, где же фирменный драйв и задор «бигов»? Таюрская и Прусикин выглядели непривычно буднично и невероятно серьёзно.

«Когда Россия?» «Россия будет?» — недоумевали комментаторы в чате YouTube-трансляции шоу, видимо, надеясь, что Little Big появятся ещё. Но ближе к середине шоу смирились и переключились на позитивную повестку. «MOTHER RUSSIA!!!» — «кричал» один из фанатов. «Подольск» — проявляла локальный патриотизм юзер по ником Larisa Kuhrke. «ПАЦАНЫ С ДЫБЕНКО» — парировала ей Анна Родионова. «Продам гараж)» — выступил с экономическим предложение Excalibur.

Фрики всех стран, объединяйтесь

Трендом номер два — после коронавируса — на Eurovision: Europe Shine A Light стали фрики всех мастей и сортов. Эта тема на конкурсе, начиная с 2014 года, когда победила полумужчина-полуженщина Кончита Вурст, и так превалировала, лишь сейчас оттеснилась на второй план повесткой. Тем не менее артисты старательно пытались объяснить зрителям, что самоизоляция — самое время, чтобы принять себя вместе со всеми особенностями, слабостями и недостатками.

«Прекратите недооценивать себя и живите полной жизнью. Да, настало время», — призывал из Литвы бритый парень Вайдотас Валюкевичюс. Финский певец Аксел Канкаанранта не постеснялся признаться, что, пока не может выйти из дома, играет в компьютерные игры. Кульминацией тут должна была стать песня лауреата 2018 года, израильтянки Нетты, «Куку» — о том, как важно выйти из клетки чужих мнений и позволять себе сойти с ума. Но клип, записанный в спальне артистки под звуки музыкальной шкатулки, скорее выглядел как гимн самоизоляции.

На последних минутах шоу все участники-2020 исполнили песню Love Shine a Light, победившую в 1997 году. Кто-то из спальни в домашней одежде, кто-то с кошкой или собакой на руках, кто-то в импровизированных студиях, музыканты по очереди пели строки трека. Уделили в видео пару секунд и солистке Little Big Софье Таюрской, а вот Илья Прусикин в общей нарезке так и не появился. Впрочем, российских зрителей это уже не интересовало. «Кому там гараж нужен был?» — под самую завязку трансляции, наконец, ответили Excalibur'у.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

