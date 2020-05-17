«Евровидение» в 2021 году не сдвинется с места: названа новая столица песенного конкурса
«Евровидение»-2021 пройдёт в Роттердаме. Об этом в ночь с 16 на 17 мая объявили на специальном шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое провели вместо песенного конкурса, отменённого из-за пандемии коронавируса.
В конце двухчасового концерта ведущие показали ролик, где именно этот город в Нидерландах был назвал столицей будущего «Евровидения».
Фото: скриншот трансляции
Само шоу длилось два часа и состояло из включений из всех стран-участниц конкурса 2020 года. В том числе зрителям показали петербургскую группу Little Big. Её Илья Прусикин выразил надежду, что пандемия застави людей меньше смотреть на национальные различия и больше верить в общечеловеческое.
Напомним, «Евровидение»-2020 должно было состояться в Роттердаме, но конкурс отменили из-за эпидемии COVID-19. Вместо него организаторы решили провести специальное шоу под названием Eurovision: Europe Shine A Light. Участвовать в конкурсе от России должны были петербургские фрики Little Big с песней Uno. Ранее власти Роттердама заявили, что готовы выделить дополнительное финансирование, чтобы сохранить за собой право принять соревнования.
«Фонтанка.ру»
«Великая»: Трэш и угар в Российской империи
Новости
-
-
17 мая 2020 - «Евровидение» в 2021 году не сдвинется с места: названа новая столица песенного конкурса
-
16 мая 2020 - В Ленобласти открылся музей самоизоляции. Известные «изолянты» делятся своими историями
-
16 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: тренировка с Юрием Смекаловым, Советская лестница, «Кармина Бурана»
-
15 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: Неолитическая революция, судьба ЕГЭ, спектакль Могучего с музыкой Каравайчука
-
14 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: история фотографии, Ленрезерв, Михаил Веллер, опера «Богема»
Статьи
-
15 мая 2020, 09:57Наступающий уикэнд будет полон музыки. И даже если вы не выходите из дома, то её услышите — если не на специальном шоу «Евровидения», то на онлайне VK Fest. Как вариант, отправляйтесь на виртуальный Science Bar Hopping, узнайте, что чего ждать от вулканов, и что думает Евгений Водолазкин о сериале «Недееспособные».
-
03 мая 2020, 11:51Месяц самоизоляции позади — это вовсе не означает, что жизнь станет прежней, зато стрим-сервисы и телеканалы радуются небывалым рейтингам. Укрепят их громкие телепроекты мая: нетрадиционный Голливуд, сериал от режиссёра «Ла-Ла Ленда», сатира на Екатерину II, воскресший «Диверсант» и новый игрок на поле стриминга — HBO Max.
-
06 мая 2020, 11:09Несмотря на закрытие всего и вся в связи с коронавирусом российские издательства продолжают выпускать книги. Правда, большинство новинок в конце апреля-начале мая увидят свет только в электронной форме. Топонимический детектив о переименовании российских улиц и городов, дачные рассказы от Дины Рубиной и ко, 254 фотографии Льюиса Кэрролла — рассказываем, что читать, чтобы отключиться от новостной повестки и, наконец, получить удовольствие от жизни.
-
30 апреля 2020, 16:29Помимо сериалов и полного метра, стриминговые платформы не устают выпускать в онлайн-прокат документальные ленты на любой вкус: про писателей и политиков, фриков и борцов, музыкантов и коронавирус. Перед майскими выходными «Фонтанка» провела ревизию этих проектов и рассказывает, что смотреть.
-
-
08 мая 2020, 15:22
-
01 мая 2020, 10:28
-
-