«Евровидение» в 2021 году не сдвинется с места: названа новая столица песенного конкурса

«Евровидение»-2021 пройдёт в Роттердаме. Об этом в ночь с 16 на 17 мая объявили на специальном шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое провели вместо песенного конкурса, отменённого из-за пандемии коронавируса.

В конце двухчасового концерта ведущие показали ролик, где именно этот город в Нидерландах был назвал столицей будущего «Евровидения».





Фото: скриншот трансляции Фото: скриншот трансляции

Само шоу длилось два часа и состояло из включений из всех стран-участниц конкурса 2020 года. В том числе зрителям показали петербургскую группу Little Big. Её Илья Прусикин выразил надежду, что пандемия застави людей меньше смотреть на национальные различия и больше верить в общечеловеческое.

Напомним, «Евровидение»-2020 должно было состояться в Роттердаме, но конкурс отменили из-за эпидемии COVID-19. Вместо него организаторы решили провести специальное шоу под названием Eurovision: Europe Shine A Light. Участвовать в конкурсе от России должны были петербургские фрики Little Big с песней Uno. Ранее власти Роттердама заявили, что готовы выделить дополнительное финансирование, чтобы сохранить за собой право принять соревнования.

«Фонтанка.ру»