Little Big выступили на специальном шоу «Евровидения». «Пухляша» не показали
Петербургская группа Little Big выступила на шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое в 2020 году проводится вместо «Евровидения». Короли рейва передали зрителям видеообращение из России, где заявили «расстроены ситуацией с распространением коронавируса, но верят, что она станет большим шагом к объединению мира».
«Мы надеемся, что концепт «национальности» будет сменён концептом «человека», — заявил лидер коллектива Илья Прусикин.
«Для нас это время стало моментом, когда мы наконец-то можем творить без спешки», — добавила вокалистка Софья Таюрская.
На видеообращении присутствовали только двое музыкантов. При этом фанатам не показали бодипозитивного танцовщика Дмитрия Красилова, который снялся в представленном на конкурс клипе Uno. Некоторой компенсаций стал отрывок из этого ролика, показанный на Europe Shine A Light.
Напомним, «Евровидение»-2020 должно было состояться в нидерландском городе Роттердам, но конкурс отменили из-за эпидемии COVID-19. Вместо него организаторы 16 мая провели специальное шоу под названием Eurovision: Europe Shine A Light, где участники из разных стран выступали удалённо. При этом ещё до отмены «Евровидения» одной из главных интриг было, возьмут ли Красилова в Голландию. Little Big даже пришлось выступать с обращением, где они подтверждали намерения не отказываться от «пухляша».
«Фонтанка.ру»
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