«Великая»: Трэш и угар в Российской империи

Юная принцесса приезжает в дикую Россию, где ее ждут снега, медведи, секс и придурок-жених.



Cервис Hulu выпустил мини-сериал о Екатерине Второй «Великая» с Эль Фаннинг в главной роли. Создатели сериала и не пытались в очередной раз живописать биографию шальной императрицы — у них получился отличный гротеск, «Ширли-мырли» при свечах.

Про Екатерину уже невозможно ни снимать, ни смотреть ничего: с двадцатых годов прошлого века, то есть сто лет в обед, кинематографисты заводят одну пластинку. От Полы Негри и Марлен Дитрих до Хелен Миррен и Катрин Денев — все играли примерно одну историю. О том, как хрупкая женщина ищет любовь и личное счастье, но находит лишь власть и дворцовые интриги. Отличить версии можно только по цветовому решению — и то с трудом. Даже названия повторяются — если что, это уже третья «Великая» за последние десять лет.

Австралиец Тони МакНамара на этом однообразном фоне идет самым неочевидным путем. Он концентрируется на эпизоде, который в прочих фильмах о Екатерине выступает только завязкой сюжета. Юная принцесса приезжает в дикую Россию, где ее ждут снега, медведи, секс и придурок-жених. Дальше обычно начинается долгий путь хрупкой женщины к славе — здесь же он оставлен за кадром.

МакНамара написал «Великую» давно — еще в 2008 году, и тогда она успешно шла в театрах как комедия. Но куда больше сериал похож не на спектакль (хотя театральности тут много), а на самую известную работу автора, сценарий «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса. Там тоже в основе был широко известный сюжет (пьесы Скриба «Стакан воды»), только за общим гротеском,угаром, визуальными трюками и весельем он терялся. Даже локации у сериала и «Фаворитки» примерно одни — лондонские предместья. Они мало похожи на барочные резиденции наследника Петра и императрицы Елизаветы, но похожесть тут и не нужна. Это не историческая Россия, а выдуманная, никогда не существовавшая. И Екатерина — не исторический персонаж, а мифологический герой, принцесса-красавица в стране извращенцев и дворцовых интриг.

От совсем уж непотребной фарсовости «Великую» спасает не только такт и чувство формы МакНамары. Он, конечно, угадал с исполнительницей главной роли. Для красотки Эль Фаннинг это первая комедийная роль. Казалось бы, она слишком холодная и отстраненная для такой рискованной затеи. Но эта самая холодность в сочетании с бойким ритмом действия и общим трэшем срабатывает выигрышно. У Фаннинг получается сыграть настоящую принцессу, то ли Золушку, то ли Красавицу в замке у Чудовища (не зря актрису любят снимать в сказках). Да и дурачиться она, оказывается, вполне умеет — только очень по-своему, с бастеркитоновским недвижимым лицом.

Еще необычнее выбор исполнителя роли Петра. Красавец Николас Холт, звезда «Людей Икс», предлагает вовсе невиданного царевича — не уродца и извращенца, а мачо-самодура, который делает, что угодно. Хочет — болтает с приятелем без отрыва от первой ночи с женой. Хочет — запрещает супруге раскрывать рот. Хочет — палит из ружья по уткам и кроликам с кровожадной улыбкой. Во многом именно благодаря дуэту отстраненной дивы Фаннинг и героя-любовника Холта, помимо трэша и угара, в «Великой» появляется еще и страшно актуальный драматический конфликт. Противостояние хрупкой девушки и культа мачизма, отживающего свой век.

Парадоксальным образом, этой гротескной, анекдотичной Екатерине переживаешь больше, чем героиням Джулии Ормонд или Хелен Миррен. Фаннинг играет скорее характер, чем исторического персонажа; просто наивную барышню, увлеченную книжками и идеями, которые вообще никак не сочетаются с окружающей реальностью. Но на то она и императрица, чтобы на реальность плевать, а идеи воплощать в жизнь. А жених ее — на то и придурок, чтобы не замечать, как милая девочка вытаскивает из-под него трон.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»

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