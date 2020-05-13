Мариинский театр проведёт балетный урок онлайн
Мариинский театр 13 мая проведёт для всех желающих бесплатный урок балета. К мастер-классу от педагога-репетитора Никиты Щеглова и аккомпаниатора Александры Жилиной можно будет присоединиться в 12.00 в соцсетях Мариинки.
«Подобный урок каждый день делают все балетные артисты Мариинского театра, от новичков, только пришедших после училища, до прима-балерины. Долгие часы подготовки всегда остаются за кадром, а публика обычно видит только сияющий, отточенный результат», — отмечают в театре.
Фото: скриншот экрана
С помощью занятия зрители «узнают больше о внутренней кухне», а профессионалы расширят свой кругозор, побывав в репетиционном зале Мариинки. Видео будет доступно для просмотра 24 часа.
Добавим, что хореограф Мариинского Юрий Смекалов также начал проводить занятия онлайн. Его авторские тренировки доступны в прямом эфире фестиваля «Фонтанки» #безантракта.
«Фонтанка.ру»
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